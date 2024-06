“Get The Look” llegó a Boulevard Shopping y deslumbró con su gran apertura

Hubo sorteos, descuentos y degustaciones. “Es una marca que se destaca por el cuidado de la piel, ese es su valor agregado”, aseguró Cecilia Laguna, gerente de Marketing del centro comercial a De Brown. Los detalles.

“Get The Look” desembarcó en Boulevard Shopping. Lo hizo con una gran apertura cargada de descuentos y sorpresas. Ahora, la nueva sucursal de belleza ofrecerá en Adrogué toda su línea de productos de maquillaje, skincare, perfumes y más.

Gran convocatoria

El evento se llevó adelante el viernes pasado, 7 de junio, a partir de las 19 hs. Fue en el local 164, ubicado en la planta baja del complejo. Allí, el lugar se vistió de fiesta y deslumbró. Lo hizo con un techo repleto de globos con cupones de descuento, música tenue, degustación de chocolates y copas de espumante.

“Get The Look es una perfumería que se destaca tanto en skincare como en make up. Es de la línea de Farmacity. Es una gran llegada a Boulevard para el público en general y para quienes trabajan con este rubro particularmente”, explicó Cecilia Laguna, gerente de Marketing del centro comercial, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y detalló: “Es un local divino, agradable para visitar que, además, brinda asesoramiento sobre los productos que necesita cada persona ya que es una marca que enfatiza el cuidado de la piel, ese es su valor agregado”.

Por último, Cecilia agradeció a todas las clientas de Boulevard Shopping por “acompañar cada evento”. “Siempre son fieles. Por eso, este lanzamiento es un mimo para todos los que están siempre con nosotros”, aseguró.

Durante la apertura, gran cantidad de vecinos visitaron el local, entre ellos, invitado especialmente, el presidente de la ONG Compromiso Ciudadano y dirigente browniano, Mario Fuentes. “Nos alegra mucho este nuevo emprendimiento que se ubica en el Shopping de nuestro querido distrito de Almirante Brown”, expresó.

Al tiempo que destacó: “Get The Look es un lugar que genera fuentes de trabajo para brownianos. Eso es realmente importante y lo celebramos. Además, se constituye como un espacio para aquellos vecinos que quieran hacer compras o regalo”.

Puro glamour

En este marco, el influencer de skincare Agustín Nicolau brindó sus mejores tips de belleza. Además, hubo invitados especiales y sorteos de productos. Sumado a ello, la marca lanzó una gran promo apertura de 3x2 que se extendió hasta el domingo 9.