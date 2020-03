Glew: asesinan a un joven de una puñalada en la cabeza

Compartir en:

martes 17 de marzo del 2020

Detuvieron a un menor de 17 años, jugador de Los Andes. Lo habría atacado porque estaba celoso de la relación que él había tenido con su novia. "Fue directo a matarlo”, aseguraron en diálogo De Brown.

*Imagen: Braian Mansilla, el joven asesinado

Un terrible crimen azotó el domingo a la comunidad de Glew. Un vecino de 23 años fue gravemente herido y terminó falleciendo. Sospechan que lo habrían atacado por celos. Hay un detenido.

¿Qué paso?

Todo ocurrió alrededor de las 7, sobre la calle Los Cipreses, a la altura de Manuela Pedraza. Según trascendió, Braian Mansilla había pasado la noche junto a un grupo de amigos. Estaba caminando junto a ellos cuando fue agredido.

“Las tres chicas iban adelante y mi amigo y yo más atrás. En medio de la caminata, nos sorprende un muchacho todo encapuchado, que al principio no lo reconoció. Sale y le dice: ‘Yo sabía que te iba a caber o que se te ibas a regalar’. Nos aparta y saca una cuchilla de tipo carnicero, de corte largo, y atina a apuntarle directamente a Braian a la cabeza”, contó uno de los testigos en diálogo con www.deBrown.com.ar.

El agresor sería el novio de una de las que integraban del grupo. Desconocen si estaba bajo los efectos de alguna sustancia.

Producto de la lesión, la víctima cayó inmediatamente al suelo. Fue en ese momento cuando el otro joven presente intervino para frenar la situación, pero empezó a atacarlo a él también. Le habría hecho un pequeño corte en la panza y tirado una patada.

“Él se me acercaba y me insultaba, en un estado de no tener noción de lo que estaba haciendo”, relató el agredido quien señaló que intentó defenderse con un palo. Finalmente, pudo escapar de la situación y pedir auxilio. En ese lapso, el atacante se dio a la fuga.

Atención médica

Esa misma mañana, Mansilla paso por varios centros de salud hasta que lo internaron en el Lucio Meléndez de Adrogué. Allí le practicaron una operación, pero se encontraron con que su cuadro era más complicado de lo que esperaban.

Debieron trasladarlo al nosocomio El Cruce, ubicado en Florencio Varela. Sin embargo, su estado era muy grave y los médicos no pudieron hacer nada. Volvió nuevamente al hospital browniano donde el lunes por la madrugada falleció.

Detenido

Detuvieron a un menor de 17 años, acusado de ser quien asesinó a Braian. Es jugador de las inferiores del Club Atlético Los Andes. Se habría entregado él mismo a las autoridades.

“Fue prácticamente un ajuste de cuentas porque la novia del muchacho tuvo una leve historia con mi amigo pero cuando la chica se había separado del muchacho y él también”, explicó respecto a lo que pudo motivar a tal agresión y agregó: “Fue directo a matarlo”.

El caso quedó caratulado como "Homicidio".

La víctima

Fue velada ayer por la noche en Glew. Tenía una hija pequeña. Su familia está destrozada.

“Lo que estamos pidiendo es justicia, que se tome en cuenta el caso y que se siga hasta las últimas consecuencias y que le den los años que le tengan que dar y que pague lo que tenga que pagar”, concluyó.