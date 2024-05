La emotiva foto de Lizy que se hizo viral: “Haber ido y ponerle garra es suficiente”

Conocé la historia detrás de su posteo en redes.

La browniana Lizy Tagliani sigue avanzando firme en su carrera de Abogacía. Entre las anécdotas que comparte con sus seguidores, ahora se viralizó una foto donde se la puede ver rindiendo un parcial en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).

¿De qué se trata?

El posteo lo realizó este lunes y cosechó cientos de comentarios y likes. Allí, se la puede ver muy concentrada resolviendo las preguntas del examen y rodeada de sus compañeros. “Feliz de haber rendido... Hermosa materia”, expresó la capocómica haciendo alusión a la asignatura “Contratos”.

Y agregó: “Hoy estaba agotada por la radio, los ensayos, la tele y pensaba cómo me va a ir. La verdad no lo sé, pero ya haber ido y ponerle garra es suficiente para sentir que me fue bien”.

Lizy comenzó a estudiar en marzo del 2020, justo con la implementación del aislamiento obligatorio por Covid-19. En este momento, lo hizo de forma virtual y debió amoldarse a las clases a distancia. Luego, con los meses, volvió la presencialidad y arrancó su experiencia de cursar en las aulas de la Facultad de Derecho.