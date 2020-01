Glew: intentaron robarle a su bebé a plena luz del día

Compartir en:

jueves 30 de enero del 2020

Así lo denunció la madre del pequeño de casi tres meses. Un hombre quiso arrebatárselo de sus brazos en la calle. ¿Qué pasó?

En situaciones de extrema tensión, donde peligra la vida de alguien, muchas personas afirman que una fuerza sobrenatural surge de ellos. Esta les permite auto protegerse e incluso resguardar a sus seres queridos.

Esto es lo que le ocurrió a una vecina de Longchamps. Es que, a plena luz del día, delincuentes intentaron robarle a su bebé en el barrio Los Alamos, Glew. Afortunadamente, no lograron arrebatárselo y se dieron a la fuga.

El hecho

Ocurrió el miércoles, sobre la calle Boedo, a metros de la intersección con Aguirre. Alrededor de las 8:30, la joven llevaba a su hijo, de casi tres meses, a hacerse un control cuando fue interceptada por un automóvil abordado por dos personas.

“Baja un hombre y me dice: ‘Qué lindo bebé’. Le agradecí y seguí caminando para llegar a la parada y ahí me agarró del pelo y empezamos a forcejear. Le doy el bolso y me dice: ‘no quiero el bolso, quiero a tu bebé’ “, relató Camila, de 25 años, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y continuó: “Me empezó agarrar para sacármelo. Yo no lo solté en ningún momento. Siento un golpe en la cabeza, quedó en un momento como aturdida pero yo en ningún momento lo largué”.

Finalmente, el delincuente desistió y se dio a la fuga en el vehículo. En tanto, la browniana se dirigió a la esquina, se tiró al piso y comenzó a pedir desesperada ayuda. Ella y su hijo fueron asistidos por personal de la Policía y de la salita que se hallaba en las inmediaciones.

En shock

Afortunadamente, ambos salieron ilesos de la situación. Sin embargo, producto del tenso momento que vivió, Camila quedó shockeada. No recuerda cómo era el automóvil ni los asaltantes. Lo único que pudo detallar es que quien la atacó era un hombre joven.

“Cuando me dijo que quería llevárselo, mi objetivo fue cuidarlo (a su bebé), no pensé nada más”, concluyó.