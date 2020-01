Malvinas: policías asistieron un parto en plena vía pública

Compartir en:

martes 14 de enero del 2020

Una vecina embarazada retornaba a su hogar cuando empezó a tener contracciones. La ayuda de los agentes fue vital. “Fue una linda experiencia”, contó una de la oficiales a De Brown. Conocé esta historia.

Cuatro policías fueron protagonistas del milagro de la vida. Asistieron a una embarazada tras haber dado a luz a su hija en Malvinas Argentinas. Gracias a su ayuda, ambas se encuentran en buen estado de salud y todo termino convirtiéndose en una gran anécdota.

El hecho

Ocurrió el domingo, en las calles Madariaga y Portugal. Alrededor de las 6:40, una vecina de 35 años retornaba de la casa de su hermana cuando empezó a tener contracciones. Minutos después nacería Morena, de 3 kg, en plena vía pública.

En medio de ello, efectivos de la Policía local fueron advertidos sobre este hecho por un par de transeúntes y rápidamente se dirigieron a auxiliarla. Pidieron en el camino la ayuda de un móvil del Comando de Patrullas.

“Cuando llego el lugar, el bebé estaba prácticamente afuera. Me ayudó mi compañera del móvil. Ella lo sostuvo y yo con un nylon que había até el cordón umbilical y mi compañera lo cortó porque yo no me animé. Con una campera lo tapamos y pusimos la placenta en una bolsa.”, contó la oficial Sonia Segovia, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Acto siguiente, trasladaron de urgencia a ambas al hospital Lucio Meléndez de Adrogué. “Yo llevaba el bebé en brazos porque la mujer estaba como débil y pálida. Nuestro miedo era que el bebé no esté bien. Tenía los ojos re abiertos, estaba blanco y tenía un poco de frío”, detalló.

Afortunadamente, su esfuerzo dio resultado. Madre e hija llegaron en perfecto estado de salud al nosocomio donde fueron atendidas por los médicos, quienes además felicitaron a los policías por su desempeño.

Capacitación

Sonia Segovia y Javier Honnecker, agentes de la Policía Local; y Mauro De La Fuente y Cintia Coronel, del Comando de Patrullas, fueron los protagonistas de esta historia. “Los cuatro hicimos un buen equipo y gracias a eso pudo salir todo bien”, resaltó a este medio.

En este marco, la capacitación previa que recibieron fue clave para saber cómo actuar en este caso. “Gracias a eso, supe más o menos manejar la situación pero la verdad entré en shock”, y agregó: “Fue una linda experiencia”.