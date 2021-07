Glew: intentaron robarle la camioneta con su hijo de siete años adentro

Compartir en:

domingo 25 de julio del 2021

El pequeño estaba en el vehículo cuando dos delincuentes amenazaron a su padre con un arma. “Fue súper violento”, expresó uno de los familiares de la víctima a De Brown. Mirá el video.

Un vecino de Glew vivió una pesadilla cuando estaba por ingresar con la camioneta a su hogar. Un grupo de ladrones lo sorprendió y a punta de pistola intentaron robarle su vehículo. En su interior estaba su hijo.

El hecho

Se reportó el viernes, minutos antes de las 22:30, sobre la calle Bigatti en el barrio Almafuerte. El browniano se encontraba abriendo el portón de su vivienda cuando dos delincuentes descendieron de un Focus beige y lo amenazaron.

*El auto en el que circulaba la banda

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Según se observa en las imágenes, uno de los agresores comenzó a revisar a la víctima, a la vez que el otro subía a la camioneta. Ambos estaban encapuchados.

“Mi papá les pide por favor que bajen a mi hermano de 7 años”, contó Martín, en diálogo con www.deBrown.com.ar. Afortunadamente, los agresores accedieron y el menor corrió a refugiarse en la propiedad.

A la par, quien estaba en el rodado, intentaba hacerlo funcionar sin éxito. Hasta le apuntó en la cabeza a la víctima para que le enseñe a cómo conducirla.

Finalmente, el vecino de Glew pudo ingresar a ocultarse en su casa. Los ladrones volvieron al rodado en el que habían arribado. Sin embargo, uno de ellos retornó a la camioneta con la esperanza de poder arrancarla. Los otros se dieron a la fuga.

“En el estado de desesperación y ver que no pudo moverla más que para atrás, la deja tirada en frente del domicilio y se va corriendo solo ya que sus compañeros lo habían abandonado”, explicó sobre la escena que duró menos de dos minutos.

El caso

Habría más víctimas de la banda. “Nos enteramos que el mismo auto estuvo robando en Ipona y Villa París en la misma semana”, indicó Martín a este medio.

La situación dejó a la familia en estado de shock. “Fue todo súper violento. Agradecemos a dios que no se metieron en mi casa y que no le pegaron un tiro cuando no pudieron llevarse la camioneta”, resaltó. Asimismo, confesó que al pequeño de siete años le cuesta conciliar el sueño desde ese día.