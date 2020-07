Terror en San José: le robaron el auto con su hijo adentro

Compartir en:

viernes 31 de julio del 2020

Atropellaron a la mujer mientras escapaban. Arrojaron al menor unos 200 metros más adelante con el vehículo en movimiento. Los delincuentes habían sido liberados hace menos de un mes. Son conocidos en el barrio. Video.

Un brutal robo se registró este jueves a la tarde en San José. Ocurrió a las 16:10 sobre la calle Jujuy cuando una mujer se dirigía al trabajo. Subió a su hijo de seis años en el asiento trasero del auto y, mientras cerraba el portón, dos delincuentes armados la interceptaron.

En cuestión de segundos, se subieron al vehículo y pusieron marcha atrás sin darse cuenta que el nene estaba en el interior. La reacción de la madre fue inmediata: abrió una de las puertas para tratar de frenarlos. Los ladrones aceleraron y la atropellaron con la puerta abierta. La mujer, golpeada, trató de correr detrás de ellos.

A 200 metros, arrojaron al nene del auto en movimiento. Según el relato de Claudia, la víctima, el pequeño caminaba por el medio de la calle con su boca llena de sangre. Los dos sobrevivieron, pero quedaron en estado de shock y con lesiones importantes.

Las imágenes

Todo el robo quedó registrado en una cámara de seguridad de la casa. La filmación captó el sonido ambiente y el desgarrador pedido de la mujer: “Está mi nene, está mi nene”. A partir de las grabaciones, la Policía tiene el rostro de los delincuentes, que son intensamente buscados.

“Sentí que me moría porque ellos no paraban, grité con todas las fuerzas para que salgan mis vecinos. Solo me acuerdo que corría por la calle llamándolo”, contó la mujer en declaraciones televisivas.

“Yo lo llamaba y me gritaba ‘mamá’. Empecé a pegarle a los ladrones con lo que tenía en la mano porque no se bajaban. Me aferré la puerta muy fuerte”, relató Claudia.

Reincidentes

Según los primeros informes polciailes, los delincuentes habían sido liberados hace menos de un mes. Son conocidos en el barrio.

Es el tercer robo que sufrió esta familia en poco tiempo. Se trata de una pareja de peluqueros que tiene un comercio y volvieron a la actividad hace pocos días, luego de que se habilitara su rubro en pleno aislamiento. "Nos robaron dos veces en casa, también en el local", señalaron.