Guillermo Taño, el veterano de Glew que volvió a Malvinas tras 42 años

En medio de la guerra, un misil casi cae donde él estaba y le tocó además perder a un compañero. “Me sentí triste ver cómo estaba el cementerio. Me impactó sentir que nos estamos olvidando de nuestros héroes”, aseguró. Conocé su historia.

Con apenas 18 años y a sólo un mes de ingresar al Servicio Militar, Guillermo Taño fue uno de los soldados brownianos que combatió en las Islas Malvinas. Con el corazón en la mano y los recuerdos aún latentes, tuvo la oportunidad de volver a pisar ese suelo 42 años después.

¿Cómo fue la experiencia?

El veterano de Glew salió sorteado dentro de una iniciativa encabezada por la Municipalidad de Almirante Brown y viajó el pasado 12 de abril al Archipiélago. Lo hizo junto a otro ex combatiente y vecino de Burzaco, Rodolfo Carrascosa.

“Cuando empezó este programa de la Comuna siempre me anoté y nunca salí sorteado, hasta que este año me tocó. Realmente estaba muy ansioso por volver. Por eso, cuando llegamos a Puerto Argentino empezaron los recuerdos”, contó Guillermo, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

En este sentido, confió que tenía una asignatura pendiente con visitar el cementerio de Darwin y rendir homenaje a los compañeros que perdieron la vida. “Me hizo bien ir a brindarle mis respetos y honor a todos los que habían caído, pero también me sentí triste al ver cómo estaba el lugar. Es una vergüenza porque no lo mantienen, hay muchas cosas rotas. Eso me impactó porque sentí que nos estamos olvidando de nuestros héroes”, aseguró.

En primera persona

Guillermo ingresó al Servicio Militar en 1982, con solo 18 años. Al mes de estar allí, lo convocaron a viajar a las Islas. Tenía que defender la Soberanía. “Recuerdo que me comunican que la compañía donde yo estaba tenía que ir a la Guerra. Para mí era muy raro todo porque solo contaba con semanas de entrenamiento”, admitió a este medio.

En esa tierra tan hostil, hubo un episodio particular que lo marcó para siempre. Ocurrió el 1 de mayo mientras hacía guardia sobre un edificio. Fue en ese momento que divisó un helicóptero que arrojó un misil. “Ahí nos dimos cuenta que todo era de verdad”, detalló.

Y agregó: “Hubo un fogonazo y vemos el proyectil venir de frente donde estábamos, parecía que nos iba a pegar a nosotros, pero pasó muy cerca e impactó donde era la Policía. Voló todo el techo. Fue impactante”.

Asimismo, otro terrible momento que debió atravesar fue la muerte de su compañero de compañía Ignacio María Indino, vecino de Adrogué. El joven falleció en medio de un bombardeo. "Fue una de las noticias más duras que recibimos. Fue el 11 de junio, ya casi terminada la guerra", detalló.

Sin embargo, pese a todo lo que vivió y las marcas eternas, el browniano “se siente orgulloso de haber ido a defender la Soberanía Nacional”. “Antes cuando ibas a hacer el Servicio Militar te preparaban para defender la Patria, yo fui uno de los privilegiados de poder hacerlo”, expresó.

Tras finalizar la Guerra, Guillermo volvió al Ejercito por unos meses, hasta que finalmente recibió la baja. Luego y, pese a todo, su vida siguió adelante. Consiguió trabajo y se puso de novio al año siguiente. Hoy está casado y tiene hijos. “Después de todo lo que vivimos la familia es todo”, concluyó.