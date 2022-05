Se olvidó el celular en un local y un empleado corrió a devolvérselo

Compartir en:

lunes 9 de mayo del 2022

Ocurrió en Adrogué. La mujer dueña del dispositivo había salido de urgencia a la clínica. “Sentí que no está todo perdido”, admitió a De Brown.

La browniana Gloria Re fue protagonista de una linda historia que tuvo como escenario un local de comida rápida del centro de Adrogué. Allí, la mujer esperaba el inminente nacimiento de su nieto. Al irse de forma apurada, se olvidó su celular y un empleado corrió para devolvérselo.

¿Cómo fue?

El viernes pasado, 6 de mayo, la vecina de Burzaco había ido al Mc Donalds de avenida Espora y Mitre. Allí, aguardaba el aviso de que le practicarían una cesárea a su hija, internada en la clínica contigua. Fue en ese momento que su yerno la llamó, le confirmó que entraban al quirófano y salió corriendo para acompañarlos.

“Estaba con mis dos hijas en el lugar e intentaba comunicarme con mi familia para contarles de la internación. Pero, al no poder hacerlo, dejé mi celular apoyado en la mesa. Cuando nos avisan que mi nieto estaba por nacer, nos fuimos casi corriendo”, recordó Gloria, en diálogo con www.deBrown.com.ar .

Y agregó: “El chico me llamaba y yo no lo escuchaba. Me corrió hasta la puerta del sanatorio. Cuando me doy vuelta me dijo 'señora se olvidó el teléfono'. Él no lo tenía en la mano, entonces cuando vamos a buscarlo le cuento la situación. El aparato permanecía en el local, nunca lo tocó. Sentí que le había agradecido poco porque después me fui corriendo de nuevo”.

Con más serenidad

Una vez que confirmaron que el parto fue exitoso, Gloria sintió la necesidad de agradecerle una vez más a aquel joven. Fue así como publicó lo sucedido en redes sociales y luego una de sus hijas compartió la publicación en un grupo vecinal.

“Valoro un montón lo que hizo, más en la época que vivimos. Sentí que no está todo perdido y que hay chicos que pueden sacar el mundo adelante”, reconoció la browniana.

Asimismo, admitió: “Si él no hubiese dicho nada, se quedaba con un celular, pero fue más decente. Ese gesto me dio ganas de contarlo para que llegue a sus oídos. Estoy feliz y agradecida por todo”.