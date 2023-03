Iniciaron las clases en la Escuela de Directores Técnicos de Burzaco

El director general, Maximiliano Peralta, y el presidente de Compromiso Ciudadano, Mario Fuentes, inauguraron el primer ciclo anual. Conocé cómo anotarte.

Después de varios meses de incansable trabajo, finalmente la Escuela Oficial de Directores Técnicos Eugenio Burzaco tuvo su primera clase. Se trata de la nueva y única sede de ATFA en Almirante Brown. Más de 40 alumnos comenzaron con el sueño de formarse de manera profesional.

Ceremonia de apertura

Se dio a conocer al cuerpo de docentes que está a cargo del ciclo lectivo 2023. Allí estuvieron presentes el director general, Maximiliano Peralta, y el presidente de la ONG Compromiso Ciudadano, Mario Fuentes. Se trata de dos personas claves para que el sueño se hiciera realidad.

"Nos da satisfacción haberlo logrado. Es un orgullo ver a muchos vecinos y colaboradores de clubes de barrio con la intención de recibirse, estudiar, sumar conocimientos y profesionalizarse. Lo único que necesitaban eran las herramientas para crecer. La convocatoria superó ampliamente nuestras expectativas", sostuvo Peralta en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Por otra parte, Fuentes, quien fue un pilar para la apertura de la institución, aseguró que este tipo de proyectos "acerca oportunidades" ya que antes quienes tenían que estudiar estaban obligados a viajar hasta Capital Federal o incluso más lejos.

"Antes era algo imposible para los que vivimos en Almirante Brown y alrededores. La escuela de técnicos cuenta con toda la jerarquía, ya que tiene el certificado oficial de la casa madre del fútbol argentino y también de la Asociación Nacional de Técnicos", explicó.

Y agregó: "Se consagra la carrera en un campo de juego, banco de suplentes de primera y de selección con estudios, con método, con sacrificio, con disciplina. No alcanza con las condiciones deportivas o por haber jugado al fútbol. ¿Cuántos virtuosos deportivamente hablando conocemos que no llegan al lugar de destino? Por eso es muy importante no correrse del norte de los valores y por supuesto, además de las dotes, necesitamos a Dios y generar un gran compañerismo". En esta línea, destacó y resaltó la iniciativa de la Federación Lidersur para lograr la apertura de la escuela.

¿Cómo anotarse?

Si bien las clases semipresenciales ya están en marcha, los interesados en inscribirse en ATFA Burzaco tendrán tiempo de hacerlo hasta el 10 de abril. Para ello, deberán comunicarse con la institución al e-mail atfaescuelaburzaco@ gmail.com o través de sus redes sociales. Hacé clic aquí para acceder