Joaquín Furriel posó con Anne Hathaway y estallaron las redes

El browniano Joaquín Furriel participó de la Semana de la Moda de China. Allí coincidió con estrellas de Hollywood. Entre ellas, Anne Hathaway, una de las actrices que se robó las miradas de todos. Juntos posaron para una foto y el momento se hizo viral.

¿Cómo fue?

El vecino de Adrogué viajó a Shanghái para ser parte de un desfile exclusivo de la marca “Moncler”. En este ámbito, la gran sorpresa fue su encuentro con la protagonista de “El Diablo viste a la moda”, quien se encargó de reflejar en sus redes este evento.

La actriz estadounidense publicó en su feed un álbum de fotos bajo el nombre “Shanghái, noche 1″. Allí, aparece una imagen de ella junto a Rihanna. Luego, está acompañada de Furriel y ASAP Rocky, un reconocido rapero.

Esto causó furor entre los seguidores del argentino y los comentarios no pararon de crecer. “No dominamos el mundo porque no queremos”; “Muchachooos hoy nos volvimos a ilusionar”; “El verdadero "podrán?"; “Orgullo nacional”; “Tranqui las amistades”; “Siendo argentino no te aburrís nunca”; “Otra coronación de gloria”; fueron solo algunos.

Según trascendió, ambos actores fueron invitados por la marca italiana ya que son embajadores de la firma. Por este motivo, en febrero también habían sido fotografiados en otro evento, pero en Suiza.

Proyección internacional

El browniano además trabaja en varios proyectos en el exterior. Ahora estrenará la película “El aroma del pasto recién cortado” producida por Martín Scorsese. Este film fue dirigido por la cineasta argentina Celina Murga y protagonizado también por Marina de Tavira.