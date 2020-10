Kajuna Burger, una nueva propuesta gastronómica se abre paso en Adrogué

Compartir en:

viernes 30 de octubre del 2020

Está ubicada en Plaza Bynnon 32 y su diseño rememora el estilo de los años 50. Cuenta con servicio de delivery, take away; y mesas para comer afuera, cuidando los protocolos. Conocé cómo nació este proyecto.

En plena pandemia, abrió sus puertas un nuevo emprendimiento en Almirante Brown. Se trata de Kajuna Burger, especializada en hamburgesas con sabores únicos. La idea surge de un emprendedor de Adrogué que, ante el parate del rubro del catering al que se decicaba, decidió salir adelante con una nueva versión gastronómica.

¿La recomendación de la casa? “Fly fiction”. Tiene doble carne, doble cheddar, huevo a la plancha y cebolla crispy con salsa de mayonesa y barbacoa.

“Es nuestro homenaje a dos grandes: a nuestra pelicula favorita y a la empresa que nos vio nacer; y que nos dio la oportunidad de independizarnos: Fly catering”, contó en diálogo con www.deBrown.com.ar Santiago Muscio, dueño del comercio.

Kajuna Burger cuenta con delivery, que cubre desde Burzaco hasta Banfield; y con servicio de take away. Otra opción es comer en las mesas dispuestas al aire libre, respetando el protocolo sanitario.

Con el mejor estilo de los años 50, su local está ubicado en Plaza Bynnon 32. Funciona de miércoles a domingos, a partir de las 19; y viernes y sábado, desde las 12. ¿Cómo comprar? Mensaje privado de IG a @kajunaburger / WhatsApp personal 11-5764-8063.

¿Cómo nació la idea?

“Tengo una empresa de catering que, por la pandemia, está paralizada. Tomar la decisión de emprender se dio de forma natural. Estuve un mes encerrado en mi casa entonces me puse a perfeccionar las recetas de hamburguesas y crear nuevas”, explicó Santiado.

“Subí las fotos a Instagram y la gente amiga y conocida me empezó a pedir y a recomendar. Se armó una linda clientela. Cada fin de semana me encargaban más entonces, me puse a producir en el quincho de la casa de mis suegros. Así arrancamos”, recordó.

Como el producto se empezó a vender en cantidad, pensaron en expandirse y así surgió la idea de refaccionar un comercio en Adrogué para abrirse al público en general.

“La gente está muy conforme. De a poco está comenzando a venir a conocernos. Es muy buena la respuesta contemplando la situación”, señaló.