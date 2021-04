La historia detrás del llanto de Chiapparo en el gol de San Martín

Compartir en:

martes 20 de abril del 2021

El mediocampista se contagió de Covid-19 y en pleno aislamiento sufrió el fallecimiento de su padre. "Él me sostuvo siempre para que sea feliz jugando al fútbol", reconoció a De Brown.

Iban 20 minutos del encuentro entre San Martín de Burzaco y Excursionistas cuando Lucas Chiapparo se encargó de anotar el 1-0 parcial para el dueño de casa y la emoción invadió el estadio Francisco Boga. Es que el ex Independiente de Chivilcoy transita un presente personal muy duro.

A principio de abril dio positivo de Coronavirus junto a toda su familia y debieron aislarse. Sin embargo, su padre no soportó y, tras estar varios días internado, falleció. El tanto frente al "Villero" fue un desahogo para el mediocampista que no pudo contener las lágrimas.

"Era algo que necesitaba. Parece que no te llega, pero cuando lo hace, la pasas mal y mi viejo no aguantó. Desde lo poco que lo puedo homenajear, es muy chiquito para todo lo que él se merece y me dio. Espero que lo haya visto desde donde esté y esté contento", reconoció en diálogo con www.deBrown.com.ar.

El recuerdo de su padre

Cuando se da cuenta que el arquero no llega a sacar la pelota, inmediatamente a Chiapparo se le llenó la cabeza de imágenes de su papá. Fue Osvaldo quien lo acompañó por primera vez al Club 20 de febrero de Don Orione y le inculcó la pasión por el fútbol.

"Nunca me dejó sólo. Viajó y me bancó en lo económico porque no es fácil. Gastó un montón de tiempo en mi. Me sostuvo siempre para que sea feliz jugando al fútbol. Uno se siente culpable porque seguramente al virus lo llevé yo a casa por los entrenamientos. Lo pudimos despedir apenas cinco minutos", lamentó.

Después del Covid

Con respecto a las secuelas que conlleva contraer la enfermedad, el lateral afortunadamente no tiene que lamentar ninguna. Tras el alta médica, disputó los compromisos como titular ante Central Córdoba y Excursionistas.

"Perdí ritmo, pero no me siento disminuido físicamente. Me costó el partido en Rosario porque hice dos entrenamientos y tuve que jugar. No me afectó el tema salud y eso me deja tranquilo", concluyó Lucas.