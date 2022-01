La Marina Mercante Argentina realiza un reclamo urgente

Compartir en:

viernes 7 de enero del 2022

“No vamos a tener trabajo si la Argentina sigue siendo un país cuyo comercio exterior está en manos extranjeras”, sostuvo el secretario general del Centro de Patrones, capitán Julio González Insfrán. Solicitó medidas urgentes del gobierno ante la fuga de otro buque carguero a la bandera paraguaya.

Argentina es uno de los pocos países del mundo que exporta 100 millones de toneladas anuales en volumen. Sin embargo, es baja la cantidad de buques de gran porte con que cuenta para esa tarea, cuando esta demanda un tráfico de más de 4.000 naves que entran y salen al año de los puertos de ultramar situados en el Paraná.

“Esta exigua situación, que lleva más de dos décadas, se debe a la falta de una política de Estado para cuidar las inversiones y el trabajo argentino en el sector naviero”, explicó el capitán fluvial Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo de la República Argentina.

Este fin de semana, esta crisis alcanzó su punto máximo cuando el portacontenedores Piray Guazú, uno de los pocos de sus características que navegaba bajo bandera argentina, decidió arriarla para pasarse al régimen legal, fiscal y laboral del Paraguay, cuyas cargas son tres veces menores.

En este marco, el Centro de Patrones, que mantuvo parado al buque en el puerto de Corrientes en reclamo por la fuente de trabajo, realizó el lunes 3 una conferencia de prensa. Participaron también los dirigentes Jorge Badaró, de la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos; Angel Raimundi, del Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) y David Villalba, del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

“Tienen que sentarse, hacer los números y bajar los impuestos”, reclamó Insfrán a las autoridades. El objetivo es evitar que sigan fugándose buques a las “banderas de conveniencia” y lograr que las empresas de capital nacional que hoy operan de ese modo ingresen al régimen legal, impositivo y laboral argentino.

El capitán advirtió que los trabajadores no tienen más opción que reclamar por su fuente de trabajo, pero el hecho de no contar con una flota mercante de bandera representa un problema mucho mayor para todo el país: “Hoy el país pierde en divisas que se van al exterior en concepto de flete, los argentinos pierden trabajo en los barcos y en los astilleros, en los puertos y en las oficinas de las empresas”.

La historia de un reclamo urgente

“Pasó una campaña política con candidatos de todos los colores, y no escuchamos a ninguno hablar de la marina mercante argentina, y ahora tenemos que comernos el garrón de que un buque fabricación nacional, al que se le hizo hacer un convenio especial, se tuvo que ir a la bandera paraguaya porque no le dan los números, y sé que no es el primero ni va a ser el último”, alertó, ante el concurrido auditorio.

Los dirigentes sindicales aseguraron en la conferencia de prensa: “Si no encontramos solución vamos a escalar en un conflicto mucho mayor, porque no tenemos otra salida”. Asimismo, agregó que llegado el caso recurrirán a organizaciones mayores como la CGT y la CATT para hacer extensivo el reclamo y “parar el país” por recuperación de la marina mercante.

En 2017, la lucha del Centro de Patrones y otras agrupaciones sindicales del sector naviero se vio coronada con la sanción de una nueva legislación para el fomento de la marina mercante y la industria naval. No obstante, las reformas necesarias al régimen fiscal –el punto fundamental, según Insfrán– fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. “Esa era una ley que beneficiaba a todo el país, no a un sindicato ni a un armador”, advirtió.

Entre 2020 y 2021, hubo una serie de medidas oficiales auspiciosas para la recuperación del control en la Hidrovía Paraná-Paraguay, como la reserva de carga para buques de bandera, que beneficiaba a unidades como el Piray Guazú. Sin embargo, el régimen fiscal hasta ahora permanece intacto, haciendo que las asimetrías con las “banderas de conveniencia” tornen inviable el transporte de cargas bajo el ala del país.

“Necesitamos cambiar este rumbo –enfatizó el secretario general del Centro de Patrones–: la Argentina pierde miles de puestos de trabajo y miles de millones de dólares al año porque no tiene marina mercante, hemos perdido la principal herramienta del comercio exterior”.

Según detalló, la falta de buques es tal que muchos egresados de las escuelas de navegación –una actividad cuya tradición se remonta a la época de Manuel Belgrano, fundador de la Escuela Nacional de Náutica– ni siquiera cuentan con la posibilidad de realizar sus prácticas a bordo, y los mayores profesionales conocedores de zona prestan servicio en naves extranjeras.

Aunque los más afectados sean los trabajadores del sector, se trata de un problema de todo el país: “Esto no los resolvemos los dirigentes sindicales o algún armador de buena voluntad: acá hace falta política, y esto sólo pueden resolverlo los políticos. No vamos a tener trabajo si la Argentina sigue siendo un país cuyo comercio exterior está en manos extranjeras”, recalcó.

“Herramientas políticas, sindicales y jurídicas”

González Insfrán destacó la participación de los demás sindicatos que lo acompañan en esta lucha. Al turno de las preguntas, indicó que cuenta con “herramientas políticas, sindicales y jurídicas” para enfrentar la situación detonada con el Piray Guazú, al que pararon en Corrientes con esperanza de evitar o demorar el cambio de bandera.

Según adelantó, la principal herramienta jurídica que los habilita a accionar es la igualdad de acceso fijada por el acuerdo internacional sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay en 1992: “No existe esa igualdad de oportunidades, porque (los argentinos) pagamos el 35% de impuesto a las ganancias, 21% de IVA, 5% de Ingresos Brutos, impuestos al capital y al combustible mucho más caros que en otros sectores; mientras que en Paraguay sólo se paga 10% de impuesto a las ganancias, 10% de IVA y 10% de cargas sociales. La ley actualmente vigente dice que se debe dar cumplimiento a los acuerdos internacionales, y no se le está dando cumplimiento”.

El dirigente informó que actualmente trabajan en un proyecto de ley sobre el tema junto con sectores empresariales y profesionales. Pero, en el corto plazo, señaló que el Gobierno puede modificar su actitud mediante medidas tales como “un decreto del Presidente”, ya que “mientras tanto los barcos siguen cambiándose de bandera”.