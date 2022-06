La oposición local reclama soluciones para las escuelas

Compartir en:

miércoles 8 de junio del 2022

Dirigentes y consejeros de Juntos se hicieron presentes en establecimientos educativos de las distintas localidades. Manifestaron la necesidad de medidas en toda la Región ante la falta de infraestructura y servicios. Indicaron que "la falta de acción del gobierno provincial es alarmante". Los detalles.

Las temperaturas de frío extremo registradas en las últimas semanas acarrearon una problemática en diferentes escuelas de la Provincia, especialmente en el Conurbano. Ante la falta de gas para brindarles calefacción a alumnos y docentes, debieron suspender las clases o modificar los horarios. Este escenario se vive en varias instituciones de Almirante Brown.

En ese contexto, la oposición local recorrió varios establecimientos del distrito y reclamó una "solución inmediata" tanto a la ausencia de suministro como a otros inconvenientes de infraestructura y mantenimientos. "La situación es de gravedad y urgencia" indicaron.

Casi mil alumnos

El dirigente de Hacer por Brown, Mario Fuentes, estuvo presente en la Primaria N°37 de Glew. Junto al consejero escolar de Juntos, Federico Fuentes, recorrieron las instalaciones y advirtieron "el mal estado de los techos, filtraciones, roturas de puertas, ventanas y pisos".

"Nos encontramos con la dura y triste realidad que viven a diario más de 900 chicos en esta escuela. Desde abril del 2021 no cuentan con el servicio de gas. No pueden prender las estufas y, si bien algunas aulas cuentan con aire acondicionado, no son utilizados ya que baja la tensión y trae problemas de corte de luz en otros sectores del edificio", indicó el referente vecinalista.

Mario Fuentes, en esa línea, calificó como "inaceptable" que todavía "no hayan recibido una solución". Además, anticipó que iniciaron un reclamo urgente en Infraestructura escolar de la Provincia de Buenos Aires y en el Consejo Escolar de Brown.

Más visitas

El concejal Pablo Maseda y la consejera escolar Lorena Luna recorrieron diferentes escuelas de Longchamps, como la de Educación Media N°70. En las instituciones, dialogaron con los directivos para trabajar en pos de soluciones.

En tanto, la concejal Leticia Bontempo se trasladó hasta Claypole. Conversó con un grupo de madres que denuncian que sus hijos no tienen clases hace semanas. "La educación nos preocupa a todos y en Almirante Brown la situación no hace más que empeorar. En toda la Provincia muchísimos chicos no están yendo por falta de mantenimiento e infraestructura", advirtió en sus redes sociales.