"La Turraka", la vecina de Glew que es furor en internet por sus canciones

Es profesora de danzas, pero halló en su faceta como cantante una vía para mostrar sus bailes. "Si el día de mañana con esto puedo terminar de hacer la casa a mi familia, puedo morir feliz", afirmó a De Brown. Conocé su historia.

Con miles de visitas en Youtube y la viralización de sus videoclips en todas las redes sociales, una vecina de Glew se volvió la mujer del momento en internet. Se trata de Tatiana, conocida como "La Turraka" o "Linda Tatiana", quien se convirtió en una sensación viral a través de su simpatía y sus bailes.

"A los haters antes les daba importancia, pero ahora ya no. El tiempo demuestra quién y cómo soy. Sólo me río de ellos. Me quedó con la gente que tira buena onda", afirmó la browniana en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Su historia

Tiene 28 años y vivió toda su vida en Glew, donde se formó como profesora de danzas árabes y twerk. Por medio de estas disciplinas recibió su apodo "La Turraka", incluso antes de ser conocida en internet debido a que bailó la canción homónima en el programa "Bienvenidos a Bordo" de El Trece y sus amigos empezaron a llamarla de esa forma.

"Le dije a mi productor (Alex Gatica) que tenía ganas de hacer esto de los videos. Grabó mi voz e hicimos el videoclip al día siguiente. Fue todo de un día para el otro. Lo largamos sin mucha fe, pero así la pegué", aseguró.

Entre sus temas más escuchados se encuentran "Tu tuggaka" y "Ni rocha ni cheta". "Mi fuerte es el baile, no me considero cantante. Soñaba esta popularidad como bailarina. Después tomé conciencia de lo que significa y que estoy pasando un momento familiar duro. Entonces, decidí disfrutarlo como pueda pese a que no sea en lo mío".

El renombre

La visibilización en las redes sociales se reflejó en el gran reconocimiento adquirido en diferentes puntos del país y que también se evidencia en Glew. En ese contexto, "La Turraka" admitió que le "encanta" que la "saluden o pidan fotos" en la calle, aunque dejó en claro que no se encasilla como "famosa".

Pese a las miles de visualización y la popularidad, todavía no genera ingresos para subsistir a través de sus videos. "Recibo donaciones de mercadería y canjes. Antes trabajaba de limpieza en casas particulares y edificios de famosos, ahora no tengo tiempo. No se me caen las uñas por hacerlo ni es una deshonra", explicó Tatiana.

Lo próximo

Lejos de conformarse con lo vivido hasta el momento, "La Turraka" sueña con seguir con el camino de la música. De esta manera, tiene la posibilidad de continuar mostrando su amor hacia la danza.

"Si el día de mañana con esto puedo terminar de hacer la casa a mi familia, puedo morir feliz. Próximamente se vienen muchas colaboraciones y más canciones", concluyó a este medio.