Video: es de Burzaco y la rompió en La Voz Argentina

Morena Pereyra tiene 22 años y es ciega. Los cuatro coaches se dieron vuelta, aunque Lali quedó fuera de juego al ser bloqueada.

Morena Pereyra es vecina de Burzaco y con su talento deslumbró a todo el jurado de La Voz Argentina 2022. Pese a que todos deseaban tenerla en su team, la joven finalmente eligió a Soledad Pastorutti.

¿Cómo fue la audición?

La browniana cantó Don't Let Me Be Lonely Tonight, de James Taylor. Durante el transcurso de su interpretación, los coaches disfrutaron la melodía y no dudaron un segundo en apretar el botón y así hacer girar sus sillas.

Sorpresivamente, Lali no pudo pelear por la joven al ser bloqueada por Mau y Ricky. “No puedo creerlo. Solo te quiero decir gracias, sos maravillosa”, expresó al enterarse que ya no estaba en carrera.

Luego, La Sole tomó la palabra y aseguró: “Tenes una voz muy linda que transmite muchas cosas. Me llamó la atención tu forma de decir. Normalmente las canciones en inglés no me movilizan tanto como las de mi propia idioma, pero hubo algo que me permitió apretar el botón”.

Luego, a pedido de Ricardo Montaner, Morena cantó un fragmento de “Barro tal vez”, de Luis Alberto Spinetta. "Tenés un llamado a conmover los corazones de la gente. Ese llamado lo estás ejerciendo plenamente. Es un don desmedido que Dios te ha dado. Estás en una instancia que no me importa a quién elijas mientras te quedes con nosotros", expresó el intérprete aún conmovido.

Finalmente, la browniana de 22 años decidió formar parte del equipo de Soledad. "Pensé que la perdía con lo lindo que dijo Ricardo", afirmó mientras caminaba a saludarla y a obsequiarle un poncho.

¿Quién es Morena?

Desde su nacimiento, es no vidente. Se inició en la música a los 4 años de manera autodidacta. Luego, estudió canto, piano y guitarra. Actualmente, trabaja en una biblioteca brindando herramientas tecnológicas a otras personas con discapacidad visual. Pese a que es oriunda de Burzaco, recientemente se mudó sola a la Ciudad de Buenos Aires.

“Mi camino fue desde el principio sin ver. No es que perdí algo o que perdí la vista. Solo veía un poco de luz, pero la retina se desprendió”, contó la browniana. Pese a ello, nada le impidió ser hoy una de las participantes del reconocido programa de canto.