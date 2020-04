"Las Nietas de Mario", una banda familiar que nació en Longchamps

Compartir en:

domingo 26 de abril del 2020

Tocan folclore latinoamericano y arrasan en la Región. “Reviento de alegría con este proyecto de crear música junto a ellas”, aseguró su fundador a De Brown. Conocé la historia.

Mario Varela y sus nietas, las mellizas Damaris y Eliana, conforman una banda que se destaca en escenarios de zona sur. Interpretan folclore latinoamericano, que fusiona el arte de la música con la unión de dos generaciones. El trío nació en octubre de 2018 en Longchamps. Desde aquel entonces, iniciaron un camino que no deja de sorprenderlos.

“Un día estaba ensayando y les propuse espontáneamente que toquemos juntos. Ellas se engancharon enseguida. Todo fue natural y en dos días ya teníamos cinco temas. Yo reviento de alegría con este proyecto”, expresó el browniano, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Mario es un reconocido artista del distrito e integrante de diferentes agrupaciones musicales. En su casa nunca faltaron las guitarras y las voces de intérpretes de nuestra tierra. Fue así como las mellizas crecieron al ritmo de sus acordes y melodías.

Sobre las niñas

Tienen 10 años. Damaris desde los 5, toma clases de piano y violín con una profesora particular de su barrio. “Estaba anotada para comenzar en el conservatorio, pero la pandemia lo frenó”, contó su abuelo a este medio.

Eliana, en cambio, es una apasionada de la percusión y también se perfecciona en ese arte. “Ella toca todo lo que se pueda golpear. Está en pleno crecimiento”, agregó. Ambas, además, deslumbran con sus voces en cada presentación.

Un estilo con esencia propia

Entre su repertorio no puede faltar las sayas bolivianas, alguna tonadas venezolanas o guajiras. “Busco que mis nietas aprendan de los autores y sus letras. La idea es guidarlas por el sentimiento, por eso, les inculco que todo lo que no entiendan me pregunten o investiguen. A veces hay palabras típicas de alguna provincia y se las explico. Es todo de una forma didáctica”, detalló su fundador.

Y agregó: “últimamente en una hora armamos un tema. Son unas esponjitas, aprenden muy rápido. Con cantar dos veces una canción ya se saben las letras a la perfección”.

Los shows

Hace dos años, la banda local se presenta en diferentes escenarios. Ya lo hicieron en centros culturales, peñas, colegios e instituciones de Almirante Brown y de la provincia de Buenos Aires. Cada función es un desafío y una gran satisfacción para esta familia de músicos.

“Nosotros buscamos tocar en lugares con causas nobles, no lucramos. Es una forma de que ellas vayan aprendiendo. Es fundamental que siempre sean respetadas y se sientan cómodas”, sostuvo.

¿Queres conocer más?

Las nietas de Mario son Mario Varela, guitarra y voz; Eliana Varela, percusión y voz; Damaris Varela, piano, violín y voz.

