Lauty Gram: “Cuando nací, mi mamá tenía miedo que me rapten”

El músico es oriundo de Don Orione. Su madre lo dio a luz en diciembre de 2001, días después de que estallara la crisis en Argentina. Mirá el video.

Lauty Gram, el influencer de Don Orione, pasó de tener una infancia cargada de carencias a ser un fenómeno de las redes sociales. Invitado en un programa de televisión, hizo un repaso de su vida, especialmente en su particular nacimiento y el gran temor de su madre luego de dar a luz.

¿Qué dijo?

El tiktoker, que la rompe con su música, nació el 27 de diciembre del 2001. Fue pocos días después del estallido social, político y económico que vivió la Argentina.

“Yo lo que no me olvidó es que mi mamá me contó que cuando estaba pariendo escuchaba que, abajo del edificio, estaban sonando alarmas, había policías, tiros”, relató en “Noche al Dente” que se emite por América TV.

Hijo de la crisis, el browniano detalló además que su madre “tenía miedo que lo rapten”. “Es que cuando me tuvo, me sacaron al toque y no me dejaron con ella. Me llevaron a otra sala”, aseguró ante la mirada atenta del conductor del ciclo.

Y agregó: “Le agarró la paranoia y pensaba que le dieron otro bebé, que yo no soy suyo. Ella tiene los ojos claros, es bien blanquita, toda rubia y yo salí fallado, como mi papá, jorobado, medio raro”.



¿Quién es Lauty Gram?

Su nombre es Lautaro González Cadicamo. Es vecino de Claypole, tiene 22 años y saltó a la popularidad a través de distintos videos en TikTok. Tras comenzar en 2021 a publicar en dicha red social, se convirtió en un fenómeno y actualmente acumula millones de seguidores.

Luego, se volcó al mundo de la música y consiguió un nuevo boom con la canción “Vida gangster”. Desde ese momento, su carrera continúa en curva ascendente con cada tema que lanza.