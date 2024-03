Una vecina de Solano es furor con sus videos de humor de TikTok

Se trata de Luciana Orcellet, quien comenzó a publicar cortos en agosto de 2023 y un mes después dejó su puesto de moza para vivir de la creación de contenido. "Fue todo muy rápido, no hubo un proceso", afirmó a De Brown. Conocé su historia.

Gracias a las redes sociales, la vida de Luciana Orcellet cambió por completo. La vecina de San Francisco Solano, conocida por su usuario “Celiett_”, capta a diario las carcajadas de miles de usuarios con cada uno de sus videos virales de humor y ya acumula cerca de 800 mil seguidores, tanto en Instagram como TikTok.

¿Cómo arrancó?

La browniana, de 20 años, consiguió la popularidad en internet de manera veloz, ya que publicó su primer video en agosto del 2023. En menos de siete meses, sus cuentas se convirtieron en su fuente de ingresos y, de esta manera, pudo dejar su trabajo para dedicarse de lleno a la creación de contenido.

“Empecé en Instagram y después me sumé a TikTok. A los primeros videos, ya le fueron bien. De la nada me hice viral y, desde ahí, no paré de subir más. Fue así de la nada, un antes y un después. Era moza cuando empecé", contó Luciana a www.deBrown.com.ar.

Y continuó: “Un mes después de la primera publicación, no trabajé más. Comencé a generar ingresos con las cuentas por marcas o emprendimientos que quieren que les haga publicidad. Fue todo muy rápido, no hubo un proceso”.



En esa línea, le adjudicó su viralización a que utiliza un “tipo de humor que no lo hizo mucha gente” en redes sociales. Ella se lo adjudica a la particularidad de su personajes, el cual está todo el tiempo serio. "Eso no se vio tanto, porque los demás (influencers) son muy expresivos en los videos”.

Si bien su crecimiento se reflejaba en el aumento de las visualizaciones, Luciana enfatizó que lo que más la movilizó es cuando se trasladó a la calle: "La primera vez que me reconocieron no lo podía creer. Fui a hacer un video y me saludó un chico. Me puse a temblar y no pude ni grabar. Estaba feliz”.

El proceso de creación

La vecina de Solano aseguró que las ideas para sus videos surgen “de la nada” o de situaciones que vive junto a sus amigas. “Cuando se me viene algo que pienso que estaría bueno, lo anoto y después la grabo. Armo el guión también”, señaló.

Asimismo, la tiktoker estudió durante tres años en una escuela de Cine, Teatro y Televisión. Esto le sirvió para obtener las herramientas necesarias para producir los clips y obtener también un “desenvolvimiento más profesional”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luciana orcellet (@celiett_)

El reconocimiento

En marco del Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo se realizó la tercera edición de los “Premios Cleopatra”. El evento es organizado por un grupo de streamers y busca reconocer y destacar el trabajo de las creadoras de contenido argentinas.

Entre las distintas influencers nominadas, la browniana compartió terna en "Mejor Tiktoker de comedia". Pese a que no resultó ganadora, afirmó que triunfó sólo con participar y que la experiencia fue “muy positiva”.

“Me puse re feliz. Salté y grité todo. Habré quedado re mal, pero estaba contenta en mis primeros premios. Es muy loco verme en una pantalla con chicas de las cuales era fan. Fue un montón”, sentenció Luciana a este medio.