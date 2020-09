Lizy Tagliani compartió una foto de su paso por la escuela en Brown

Compartir en:

lunes 31 de agosto del 2020

Lo hizo en su cuenta de Instagram. Recordó compañeros y viejas anécdotas de sus días en las aulas. Mirá los detalles.

La talentosa artista Lizy Tagliani volvió a sorprendernos con una imagen de su adolescencia y compartió con sus seguidores su paso por las aulas de Almirante Brown. Esta vez, publicó una foto escolar de séptimo grado y recordó con amor a cada uno de sus compañeros.

“Muchos años cursé en las escuelas de cerca de los trabajos de mi mamá para que ella me deje y después me buscara. Ah y con apellidos diferentes. En algunos fui Gallardo hasta que me reconocieron Rojas, otra historia”, expresó la browniana dejando en evidencia sus ganas de llevar el apellido de su madre.

“Luisito”- como era su nombre de nacimiento- asistió a la Primaria N° 56 de Burzaco y finalizó séptimo grado en el establecimiento N° 6 de Adrogué. Más allá de los cambios de cursos, adaptaciones y nuevos grupos, guarda consigo recuerdos, anécdotas y miles de historias de su vida en el distrito.

“María, la más inteligente; Carolina, la nena más dulce que recuerdo en mi vida; Mauricio, terrible pero un encanto y a casi todos los recuerdo”, rememoró en sus redes sociales.

Entre los comentarios incluso aparecieron algunos de sus viejos compañeros y ex alumnos de la institución. "Lizy, querida. ¡Es muy gratificante para mí que hayas realizado este posteo! Te recuerdo siempre ocurrente, alegre y buena persona", escribió Alejandra. Fiel a su humor, la browniana le pidió que no develerá quién le gustaba. "Mi segundo nombre es reserva", le contestó.

Su referente

Durante sus días en las aulas, Lizy abrazó a una amiga y nunca más la soltó. Se trata de Carla, con quien curso la primaria y fue una gran guía en aquel tiempo. Por esto, en la postal escolar, ella tuvo un apartado muy especial.

“Yo quería ser ella no sólo por su belleza sino por su rebeldía, su firmeza, su forma de enfrentarse con quien sea. Todo el año que estuvimos juntas aprendí mucho y me defendía, yo buscaba siempre su mirada. Mi cuerpo no estaba comportándose como imaginé que lo haría pero ella firme sin miedo a nada me acompañaba”, contó.

Y agregó: “Hoy recordamos esto y me dice: 'pero mirá en lo que se convirtió la princesa'. Le dije: 'yo soy esto porque te observé siempre y te lo quiero agradecer'”.