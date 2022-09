Llegó el día: Sanma busca un triunfo para mantener la categoría

Necesita ganar y esperar para salvarse definitivamente del descenso. ¿A qué hora juega?

A cuatro fechas para el cierre del Torneo Clausura y luego de sufrir todo el año, San Martín de Burzaco está ante la gran oportunidad de mantener la categoría y casi sentenciar a El Porvenir al descenso. El "Azul" necesita un triunfo como local ante Liniers y esperar que los de Gerli no sumen de a tres.

El encuentro se llevará a cabo hoy, lunes 26 de septiembre, desde las 15:30 hs, en el estadio Francisco Boga. En caso de ganar, el elenco browniano le sacará una diferencia matemática suficiente al conjunto Albinegro para continuar, al menos, un año más en la Primera C.

¿Cómo llegan?

San Martín se ubica en la décima séptima posición de la tabla general debido a la pésima campaña en el Apertura y una leve levantada en el Clausura. Es por eso que, a falta de 12 puntos por jugarse, esta tarde puede sellar la permanencia en la división. Viene de derrotar 1-0 a Midland.

La "Topadora", por su parte, no transita su mejor momento en la categoría pese a ser el primer año luego del reciente ascenso. Ya no tiene chances de pelear por ingresar al Reducido y no gana hace siete compromisos. En su última presentación, perdió 2-0 con Real Pilar.