Mazzella se quedó con el primer puesto en el Abierto de Pilar de Jiu jitsu

El oriundo de Rafael Calzada se impuso en la categoría de cinturón negro peso pesado máster 2 y 3 unificado. Toda la información.

Walter Mazzella abrió la temporada de la mejor manera. Se presentó en una nueva edición del Abierto de Pilar -uno de los torneos más importantes del año- y producto de sus grandes actuaciones logró consagrarse campeón y subirse a lo más alto del podio.

El oriundo de Rafael Calzada vio acción en la categoría de cinturón negro peso pesado máster 2 y 3 unificado (+35). En total completó dos luchas, las cuales ganó por estrangulación luego de dominar y sentirse muy cómodo en el tatami.

A su vez, también se probó en la categoría libre, donde consiguió avanzar a las semifinales, pero cayó por decisión arbitral tras empatar 2-2 y una ventaja para cada lado. Pese a esto, cerró una jornada sumamente positiva.

"Estoy muy feliz por este gran resultado porque estuve a punto de no presentarme a competir ya que volví del Mundial en Brasil con una fuerte lesión en un hombro hace no menos de un mes y medio y eso me dejó fuera de los entrenamientos", explicó el deportista local en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: "La medalla no hubiera sido posible sin el apoyo de Damián Srur y todo el equipo de Daruma Lotus, que son los que ponen su cuerpo para entrenar conmigo. También a Jonathan Frisa y Juan Crupi por el apoyo que me dan como deportista y también como organizador de eventos".

Un gran presente

El 2023 fue un gran año para Mazzella ya que logró cerrarlo como el segundo mejor luchador ubicado en el ranking general de la confederación Argentina de jiujitsu en su división y en libre de peso. Además, en enero de 2024 estuvo presente en el Abierto de Sao Paulo (tercer lugar) y llegó hasta cuartos de final en el Mundial de Submission.