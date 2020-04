"No dejes de bailar", el emotivo mensaje de una escuela de danza

Compartir en:

lunes 27 de abril del 2020

A través de las redes sociales, el salón Ozean de Longchamps publicó una carta sobre la importancia de que sus alumnas sigan practicando durante la cuarentena. La historia.

La música y el baile tienen el poder mágico de generar emociones de todo tipo. Puede desconectarnos de lo que está pasando afuera o, por el contrario, hacernos más sensibles a lo que estamos viviendo.

En esa línea, el centro de danzas Ozean de Longchamps se manifestó a través de las redes con una sentida carta. A un mes de cerrar sus puertas, invita y alienta a sus alumnas a seguir con su actividad pese a las adversidades que puedan tener en el camino.

Durante la cuarentena, la escuela se maneja a través de clases virtuales y ejercicios en forma de trabajos prácticos. En 2019, el grupo se consagró como Campeona Sudamericanas y clasificaron al Mundial de Roma 2020. Si bien aún no se sabe el futuro de la competencia, no bajan los brazos y continúan dando pelea desde casa.

La carta

"Vamos un mes de viaje. Un día tuvimos cerrar, sin ser muy conscientes de lo que pasaba, acatamos órdenes y dijimos: 'hay que quedarse en casa'. No sabíamos lo que esto significaría, no sabemos hasta cuándo será, no sabemos de qué forma pasará, no sabemos de qué forma volveremos a la escuela cuando nos digan que podemos volver... Solamente sabemos que BAILAR nos salvó de mucho, incluso de esto.

Aunque te sientas incómodo, aunque el wifi no funcione bien, aunque se tilde la compu, aunque te choques un mueble, aunque tengas que esperar a la madrugada para hacerlo sola, aunque no haya espacio, aunque te angustie, aunque no sepas cómo, aunque duela el cuerpo, aunque tengas mucha tarea, aunque no quieras hacerlo en casa, aunque el cuerpo no responda, aunque la situación sea la más dura... BAILÁ.

Acá estamos para bailar con ustedes, con todos esos sentimientos igual que ustedes, pero con la responsabilidad de acompañarlas/os en esta situación con lo que aprendimos a hacer juntos, BAILAR.

No tenemos otra opción que hacerlo virtual, y aunque sea muy diferente, podemos asegurarles que una clase virtual de danza en una tarde cualquiera de cuarentena es un mimo al corazón. Ver a tu profe del otro lado y reírnos un rato, estar conectadas con canciones y algunas búsquedas aún estando lejos, nos hace seguir juntas".