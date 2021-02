Ortellado, el joven de Adrogué que jugará en Aldosivi

Compartir en:

domingo 21 de febrero del 2021

Pasó de Lanús al “Tiburón” a préstamo por un año. Comenzó en el club Arzeno y en 2019 vistió la camiseta de la Selección Argentina. Conocelo.

La llegada de Fernando Gago a la conducción técnica revolucionó el día a día de Aldosivi. Junto a Federico Insua, buscan darle su impronta al conjunto de Mar del Plata y uno de los refuerzos que arribó para eso es el browniano Franco Ortellado.

El joven oriundo de Adrogué dejó Lanús para sumarse al plantel del “Tiburón”. Firmó el contrato y trabaja con el grupo. La transacción se confirmó como préstamo por un año. En el elenco de la Costa será compañero de Gastón Lodico, Leandro Maciel, Kevin Benítez y Patricio Núñez, todos ex “Grana”.

"La posibilidad surgió por Maxi Velázquez que mandó unos videos y el club me llamó para venir. Con Gago todavía no hablé porque me sume esta semana y estoy entrenando con la Reserva. La idea es estar en Primera y poder sumar minutos", explicó en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Su carrera

Ortellado dio sus primeros pasos en el baby fútbol vistiendo la camiseta de Arzeno de Burzaco en la Liga ADIAB. Más tarde recaló en las inferiores de Lanús y se formó como defensor central. En la Reserva fue dirigido por Rodrigo Acosta, otro representante local.

"Es un club de barrio humilde, con gente muy buena. Tengo recuerdos lindos, sobre todo en el 2014 cuando nos retiramos y salimos campeones. Siempre la gente de ahí me apoya y me habla. Eso es lindo, me pone contento", reconoció.

Además de su crecimiento en la institución, también tuvo la oportunidad de vestir los colores de la Selección Argentina. En 2019, integró el plantel nacional que disputó el Torneo L’Alcúdia donde la “Albiceleste” no pudo clasificar a la final por diferencia de goles.