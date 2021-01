Perdió Quilmes y Brown sueña: ¿Qué necesita para clasificar?

Compartir en:

martes 5 de enero del 2021

Definirán todo en un mano a mano en la última fecha, aunque el "Tricolor" no depende de sí mismo. Si se combinan algunos resultados, hasta podría terminar como líder del grupo.

La Zona Revalidad B de la Primera Nacional está que arde. Parecía que los de José Ingeniero y Quilmes tenían los pasajes asegurados a la próxima instancia, pero los últimos resultados le dejaron las puertas abiertas a todos, entre ellos a Brown de Adrogué. ¿Qué necesita el "Tricolor" para soñar con pelear por el ascenso a la Liga Profesional?

Los dos triunfos consecutivos volvieron a ponerlo en carrera y ahora, si se combinan algunos marcadores, hasta podría finalizar como líder del grupo. Para eso, está obligado a ganarle en la próxima jornada al "Cervecero" como visitante y aguardar por lo que hagan Almagro vs Chacarita, Instituto vs All Boys y Santamarina ante Gimnasia.

Calculadora en mano

La tabla marca que Almagro es puntero con 12 puntos y lo sigue Instituto con 11, por el momento son los que ocupan los puestos de clasificación. Sin embargo, Quilmes se mantiene expectante con 10, Brown de Adrogué y Santamarina con 9.

En caso de conseguir el triunfo, el conjunto de Vicó se iría a 12 y tendría que cruzar los dedos para que los cordobeses no sumen o que Almagro pierda para definir todo por diferencia de goles. Los de Tandil tampoco deberían ganar para hacer los cálculos más fáciles.

Lápiz y papel

Brown gana y clasifica si:

Instituto pierde y Santamarina cae o empata. No importa Almagro.

Se define por goles

Instituto pierde y Santamarina derrota a Gimnasia.

Santamarina gana e Instituto empata.

Santamarina pierde o empata, Instituto gana y Almagro pierde.

Almagro pierde, Instituto empata y Santamarina triunfa.

Eliminado