Ponce espera rival y fecha para defender el título mundial IBO

jueves 27 de febrero del 2020

El oriundo de José Mármol se entrena pensando en la primera disputa por el cinturón internacional. ¿Se viene una nueva pelea en Alemania?

El año de Jeremias Ponce promete ser tan intenso como exitoso. El púgil de Santos Zacarías, ubicado entre los tres mejores boxeadores de Argentina, deberá defender el título mundial super ligero de la IBO. Si bien los rumores lo ubican nuevamente en Europa, en Rafael Calzada aguardan la confirmación oficial.

Su retador sería Timo Schwarzkopf, aunque aún no está cerrado el trato. Es un boxeador con presente magnifico y un futuro prometedor. Es de Kosovo y arrastra 20 victorias y cuatro derrotas. Pero la "Topadora" de José Mármol no se queda atrás: suma 25 batallas de las cuales noqueó en 16 y no conoce lo que es besar la lona.

La fecha límite para que el representante local vuelva a subirse al ring es el 28 de marzo en Alemania, donde consiguió la corona internacional.

A cinco meses del título mundial

El pasado 14 de septiembre de 2019, Jeremias Ponce se presentó en Múnich ante Rico Mueller. Pese a no llegar como candidato, dio el golpe y dominó toda la batalla. Se adueñó del cinturón tal como lo prometió antes de arribar al viejo continente. No pudo ser por KO, pero brilló.