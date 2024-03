Por las lluvias, alertan por la posible aparición de víboras y culebras en Brown

Desde el área de Zoonosis local aconsejan no perseguirlas ni hacerles daño ya que son inofensivas. Los detalles.

Con las abundantes lluvias y crecidas de ríos y arroyos, aparecieron animales que antes no solíamos ver. Este es el caso de las víboras y culebras. Ante ello, desde el área de Zoonosis de Almirante Brown brindaron información y una serie de consejos para saber cómo actuar en caso de toparnos con alguna.

¿Qué hacer?

Ante todo, desde la entidad local resaltaron que “ningún animal ataca si no se siente amenazado”. “Es importante la primera reacción, que no debe ser ni agresión ni maltrato ya que una actitud como esta conlleva más peligro que no hacer nada”, indicaron en una publicación en redes sociales.

En este marco, destacaron que las víboras son muy importantes para el ecosistema por los siguientes motivos:

Controlas las plagas comiéndose a los insectos

Se alimentan de roedores que podría afectar nuestra salud

Son parte de la fauna autóctona browniana

En caso de divisar o tomar contacto con uno de estos animales, se recomienda no perseguirlos ni hacerles daño ya que son completamente inofensivos.

¿Más información?

Ante consultas o inquietudes sobre este tema, los vecinos pueden comunicarse al 5034-6200 / 6280, interno 647.