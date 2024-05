Conmoción: Vico anunció su salida de Brown de Adrogué

Después de 15 años, decidió renunciar a su puesto. Lo confirmó en diálogo con De Brown. ¿Qué pasó?

Pablo Vico, el histórico DT de Brown de Adrogué, decidió ponerle punto final a su contrato con el club. El director confirmó la noticia en diálogo con www.deBrown.com.ar. “El viernes es mi último partido”, detalló a este medio.

¿Qué pasó?

En una entrevista con “Radio Con Vos”, Vico hizo un balance sobre sus años a cargo del equipo. "Creo que fueron muchas las cosas que hicimos por el club. Tener dos ascensos, llegamos a 566 partidos, batimos el récord argentino. Estamos quintos en el mundo. Le ganamos a todos los grandes. Dejamos afuera de la copa a Independiente. Yo creo que se hicieron cosas que eran valederas, muchas”, explicó.

En este marco, se explayó sobre cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar esta dramática decisión. "Este año las cosas no salieron. La verdad es que tengo que pedirle disculpas al hincha, al socio de Brown. No me gusta perjudicar al club, así que lo primero que hicimos es tratar de darle la posibilidad la comisión directiva para que elija a lo mejor otra persona que pueda sacar esto adelante", advirtió.

De esta manera, el DT dirá adiós, siendo el entrenador con mayor vigencia en el cargo del fútbol argentino. "Nosotros por hoy no le encontrábamos la vuelta. Entonces, hacemos un paso al costado después de 15 años”, concluyó.

