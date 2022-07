Posse encabezó una muestra dedicada a Alfonsín en Glew

El intendente de San Isidro se trasladó hacia Almirante Brown para homenajear al ex presidente en las instalaciones "La Volanta" de dicha localidad. "Lo que tiene que ver con Alfonsín todavía no es correctamente valorado. El paso del tiempo jugará cada vez más a favor", afirmó a De Brown. Los detalles.

Cientos de vecinos se reunieron ayer en Glew para el comienzo de la muestra "De la mano de Alfonsín", la cual rinde homenaje a un símbolo de la recuperación y la consolidación de la democracia en Argentina. Los presentes resaltaron la vigencia de la figura del ex mandatario, debido a los valores democráticos transmitidos al pueblo.

La exposición, que recopila diferentes objetos personales del histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), se realizó en la Casa Museo "La Volanta de Viejo Glew". La apertura estuvo encabezada por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

¿Cómo fue?

Previo al homenaje a Alfonsín, el jefe comunal fue recibido por el referente de Hacer por Brown y titular de la ONG Compromiso Ciudadano, Mario Fuentes, en la Fundación Raúl Soldi. Allí, la presidenta de la entidad, Zulema Ozón, los guió en una recorrida por parte de las obras del artista y su histórico legado a Glew.

La jornada continuó en la muestra "De la mano de Alfonsín", donde se expusieron atuendos, pertenencias, artículos, libros, fotos y videos de diferentes etapas de la vida del primer presidente argentino luego de la última dictadura cívico militar.

En la actividad también estuvieron presente la convencional nacional alfonsinista y ex intendenta de Chascomús, Liliana Denot; el diputado provincial Walter Carusso; el presidente del bloque de concejales de Juntos, José María Fernández; las concejales Patricia Bontempo y Julia Paolino; y el consejero escolar Federico Fuentes.

Además, participaron la convencional provincial Paula Trunzo, el secretario general del radicalismo local Alejandro Torre; el convencional nacional Mario Helfenstein, el ex diputado Guillermo López Villa; el titular del comité distrital Sergio Guerrieri y la presidenta del comité de circuito, Melina Barrionuevo, entre otros referentes.

"Lo que tiene que ver con Alfonsín todavía no es correctamente valorado. El paso del tiempo jugará cada vez más a favor. Durante décadas existió el ciclo de golpes de estado, ahora se inició el de la democracia por un esfuerzo de la sociedad. La presencia de Raúl aceleró a este", afirmó Posse a www.deBrown.com.ar.

Su balance

El intendente de San Isidro, en tanto, subrayó que el Gobierno provincial "no trata de la misma manera a propios y ajenas", mientras puntualizó en que durante la pandemia "no fueron comprensivos" con quienes pensaban distintos respecto "al manejo de la situación".

"Entiendo que actuaron de buena fe, después era acertar o no porque no había experiencia en algo así. En San Isidro tuvimos buenos resultados sanitarios sin trabar la economía del lugar. En general, se trata de un mal ciclo que ya venía de un último periodo malo y se agravó por errores no forzados del actual gobierno", aseguró.

En relación a la designación de Silvina Batakis como flamante ministra de Economía de la Nación y las opiniones cruzadas surgidas tras la desginación, Posse enfatizó en que "hay que darle tiempo, ya que no pudo sentarse ni a completar el equipo".

"La oposición, de la cual soy parte, tiene que ser constructiva. La gente va a identificar a los políticos oficialistas y de la otra vereda que tengan el deseo de que (la jefa de la cartera) fracase, porque el pueblo es el que sufre si eso pasa. De ahí, van a detectar a los mejores lideres", continuó.

La presencia

Almirante Brown también fue escenario de la visita en las últimas semanas del diputado nacional Facundo Manes. De esta manera, la UCR comienza a tener mayor presencia de sus referentes nacionales y provinciales en la Región de cara a las elecciones del 2023.

"Para nosotros es una alegría enorme estar en un lugar tan central, en el corazón de esta mitad de la Argentina que es el Gran Buenos Aires. Me siento como en nuestra casa. El AMBA es todo un conjunto. Esta parte también debe encontrar la manera de ser un lugar de tracción y no de peso", concluyó Posse a este medio.