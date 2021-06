Raquel de Bake Off despidió a Agustina con un conmovedor mensaje

Compartir en:

jueves 3 de junio del 2021

La vecina de Burzaco y ex concursante del reality de pastelería le dedicó unas sentidas palabras a su compañera fallecida. Los detalles.

En medio del aislamiento obligatorio, el programa “Bake Off, el Gran Pastelero” invadió los hogares de todos los argentinos. Entre los concursantes estaba Agustina Fontenla, de 31 años. Falleció en las últimas horas luego de haber contraído Coronavirus.

En este marco, Raquel Zanewczyk, vecina de Burzaco y quien fue su compañera en el reality de comida, le dedicó un extenso mensaje en sus redes sociales. “¡Sos nuestra pastelera estrella!”, lo título, acompañada de varias fotos del certamen.

“Todos coincidimos que te destacabas por ayudar, por tomar todo con humor y seriedad de "Dra Fontenla". Nunca me voy a olvidar cuando nos mostraste que hiciste una rosa con miga de pan, o cuando pasaron por mi mesa stand y me felicitaste con tanto amor, y otros recuerdos más”, resaltó la browniana en parte de su texto.

Raquel había publicado este miércoles una historia en su Instagram donde hacía referencia al delicado estado de salud de Agustina y pedía por su recuperación. Este día la habían intubado tras empeorar su cuadro. Finalmente, falleció este jueves por la madrugada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Zanewczyk "RZ" (@raquelbakeoff)

El texto completo

SOS NUESTRA PASTELERA ESTRELLA!!! 🌟

Siempre estarás con nosotros porque cada uno tiene miles de momentos compartidos (más - menos) y todos coincidimos que te destacabas por ayudar, por tomar todo con humor y seriedad de "Dra Fontenla". Nunca me voy a olvidar cuando nos mostraste que hiciste una rosa con miga de pan, o cuando pasaron por mi mesa stand y me felicitaste con tanto amor, y otros recuerdos más (recordar es pasar por el corazón).

Dedicada y enfocada en cumplir tus sueños y ser feliz (que gran ejemplo de vida!) lograste llegar a tener todo lo que te hacía feliz.

"Rachel", cómo me decías vos, me quedé con las ganas de hacer algo juntas en tu taller tan divino que me habías invitado.

Cariños y abrazo grande desde acá a toda tu familia y a tus mejores amigos!!!

Q.E.P.D Agus querida!