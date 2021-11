Rocío, la browniana que se convirtió en la primera relatora de Los Andes

Compartir en:

domingo 21 de noviembre del 2021

Es vecina de Longchamps. "Al ser mujer es mucho más difícil encontrarnos en este terreno, pero hay que ir animándose", expresó a De Brown.

Rocío Godoy es oriunda de Longchamps y desde los 15 años tenía en claro que quería pasar el resto de su vida profesional en una cabina de fútbol. Antes de terminar el secundario, soñaba con entrevistar a figuras del ámbito deportivo y cumplir cada uno de sus objetivos. Actualmente, logró algo que nunca antes había ocurrido en la historia del club Los Andes: ser la primera relatora mujer de la institución.

¿Cómo fue?

Ya recibida de periodista deportiva, la pandemia la llevó a buscar nuevos caminos y retos para cuando la actividad regresase. Así fue como se anotó en un curso de relato y dejó atrás su rol de comentarista para narrar la campaña del elenco "Milrayitas".

"Si bien hace tiempo que vengo realizando transmisiones, cada partido que pasaba me daba curiosidad y ganas de meterme. Al ser mujer es mucho más difícil encontrarnos en ese terreno, pero hay que ir animándose e ir explorando partido a partido los estilos de cada una", explicó "Rochi" en diálogo con www.deBrown.com.ar.

El fútbol, caracterizado por ser un ambiente donde los hombres son los que cuentan con mayores posibilidades, la acogió y le dio su lugar. En este duro camino, destacó que sus compañeros siempre la incentivaron para que lo haga.

"Por parte de otros colegas, en el primer encuentro varios me vinieron a felicitar porque era algo que no se vivió jamás en el club. Somos pocas chicas que hacemos periodismo y cubrimos el día a día de la institución por eso fue algo único", resaltó.

El debut

Fue en el duelo que Los Andes igualó sin goles ante San Miguel en el estadio Eduardo Gallardón. Si bien no pudo estrenar la garganta con un grito sagrado, la browniana brilló y demostró todo su talento sabiendo que estaba derribando un obstáculo más en la lucha por la igualdad.

"Me sentí muy cómoda ya que el equipo de trabajo también me ayudó y aportó para que sea mucho más fácil y no me pusiera nerviosa. La sensación fue excelente. Por suerte tuve varios mentores en los relatos que siempre me dieron consejos para poder mejorar y seguir", contó.

El amor por la pelota

Es herencia de una familia futbolera. Rocío se crio entre un padre y tres hermanos varones apasionados por el deporte. De chica ya comenzó a visitar estadios y no sólo le llamaba la atención la pasión con la que se vivía un encuentro sino también el trabajo de los periodistas en las tribunas o cabinas.

"Siempre quise tomar este camino. Terminé el secundario a los 18 años y enseguida entre a estudiar, fue difícil, pero pude recibirme. Mi objetivo es poder seguir perfeccionándome para, de a poco, tener un lugar en otros lugares. Uno siempre sueña en grande", afirmó.

Su carrera

Comenzó en Brown de Adrogué y luego en varios clubes del ascenso. En la Liga Profesional sumó experiencia en Lanús e Independiente de Avellaneda. Sin embargo, en Los Andes encontró su lugar en el mundo y la institución lomense la adoptó como propia.

"Estando acá pude crecer mucho, siempre nos brindan todas las comodidades. La gente también acompaña, no ves comentarios negativos por parte de los hinchas porque saben que es a pulmón todo lo que hacemos y reconocen el esfuerzo que hace uno por acercarle el relato y comentario", concluyó a este medio.