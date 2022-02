San Martín necesita ganar para cortar con la sequía de triunfos

Compartir en:

sábado 26 de febrero del 2022

Visita a Laferrere desde las 19. ¿Cómo llegan?

San Martín de Burzaco necesita imperiosamente sumar de a tres para reencontrarse con un triunfo que todavía le es esquivo en lo que va del 2022. Luego de una derrota como visitante y un empate en el estadio Francisco Boga, el “Azul” va a Laferrere en busca de la victoria.

El encuentro se llevará a cabo hoy, sábado 26 de febrero, desde las 19hs por decisión de AFA y no a las 17hs como estaba planificado. La última vez que ambos equipos se cruzaron fue en octubre de 2021 e igualaron sin goles, también en La Matanza.

¿Cómo llegan?

San Martín viene de una sequía de triunfos que lo obliga a tener que ganar como sea para que los de arriba no se le escapen desde temprano. Si bien recién van tres fechas, ya son cinco los puntos que lo separan del líder y en una categoría tan difícil como la Primera C no puede darse el lujo de dejar pasar otra chance.

El "Villero", por su parte, tuvo una buena actuación en la jornada pasada y logró imponerse 1-0 a Real Pilar. Tiene cuatro unidades y en caso de superar al "Azul" podría llegar a lo más alto de la tabla general con siete tantos.