Se consagró campeona Sudamericana y fue becada para estudiar en Europa

Se trata de Carla Amenedo, bailarina de Longchamps. Por problemas con la compañía de viajes, había tenido que suspender su participación en el Mundial, pero la vida le dio una segunda oportunidad de mostrar su talento.

Carla Amenedo brilló en los escenarios de Brasil. Con un gran nivel, la deportista local dejó a la bandera argentina en lo más alto del podio. Fue así como dejó atrás la angustia de no poder presentarse en el Mundial- que se llevará adelante en España- por inconvenientes con la empresa Despegar,

La joven participó en el Campeonato Sudamericano del Festival de Marilia, San Pablo, evento que contó con más de 700 participantes. Durante el certamen internacional, la oriunda de Longchamps realizó dos coreografías como solista y conquistó dos medallas: campeona durante el primer día y segundo lugar en la última jornada.

"Estoy emocionada, es increíble bailar en otro país representando a Argentina, no puedo ni explicarlo. Siempre me emociona, pero esto fue especial, no se compara con nada", sostuvo en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Enamoró al jurado

Luego de ser elegida como la mejor bailarina del torneo, Amenedo debió salir al escenario para participar en la Copa de Campeones. Allí, todas las ganadoras concursaron por diferentes becas de estudio para países de Europa y la browniana volvió a desplegar todo su talento.

Como consecuencia de sus performance, los jueces la eligieron para viajar al viejo continente. En 2023 estará en Italia para formarse como artista y presentarse en un torneo; mientras que también se instalará 15 días en Portugal, donde además ya fue confirmada como parte de una obra.