A dos meses del Mundial, la empresa Despegar no la deja viajar

Compartir en:

martes 3 de mayo del 2022

La bailarina local Carla Amenedo pagó su vuelo antes de la pandemia para representar a Argentina en Europa, pero la aerolínea no le reconoce el pasaje. La ONG Compromiso Ciudadano colabora con la difusión del caso.

Un grito desesperado de ayuda. Comienza la cuenta regresiva y la angustia de Carla Amenedo crece a pasos agigantados al ver cómo le arrebatan sus sueños en frente de sus ojos. La bailarina de Longchamps consiguió el primer puesto en el Dance World Cup Latin América y clasificó al Mundial de España. Sin embargo, la empresa Despegar continúa cerrándole las puertas para que la browniana represente al país en Europa.

¿Qué pasó?

Amenedo adquirió el ticket en 2019 para poder viajar en 2020, pero el inicio de la pandemia obligó a que el torneo internacional cambie de fecha producto de la cantidad de casos de Covid que hubo en todo el mundo. Como consecuencia, la aerolínea le abrió el pasaje para que lo pueda reprogramar para el día que lo necesitara.

Pese a eso, cada vez que la bailarina de Longchamps intentó modificarlo para presentarse en San Sebastián el 27 de junio, se lo negaron. “Me están estafando y mintiendo porque me dicen que no hay vuelos del 8 al 27 de junio. Solo pido que me dejen ir a competir", admitió a www.deBrown.com.ar y advirtió que en la web de la empresa figuran lugares disponibles.

Sobre Carla

Baila desde los 5 años y participó en múltiples competencias. En el marco del Dance World Cup, clasificó en el 2019 como coreógrafa. El viaje lo iba a realizar con su grupo de alumnas, pero se canceló por la pandemia. Ya en el 2021 se presentó como solista y salió primera de Latinoamérica. El evento fue en el teatro Niní Marshall de Tigre.

“Me siento un poco sola en esta pelea. Realmente es un esfuerzo enorme el que hay detrás de todo. Por eso, es una vergüenza lo que Despegar está haciendo conmigo”, aseguró. Pese a ello, la joven browniana continúa luchando por hacer escuchar su reclamo. En esta línea, la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes, colabora con la difusión del caso.