Se pospuso la vuelta de la Primera Nacional: ¿Cuándo regresa Brown?

jueves 29 de octubre del 2020

El "Tricolor" tenía todo listo para iniciar el torneo el 7 de noviembre, pero hubo marcha atrás por parte de AFA. ¿Cuál fue el motivo?

Después de varias idas y vueltas, finalmente estaba todo acordado para que la Primera Nacional se reanudara a principio de noviembre. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que los clubes deberán aguardar, al menos, dos semanas más.

¿Cuál fue el motivo? Si bien no hay una razón oficial que sostengan desde la Asociación de Fútbol Argentino, la realidad es que la categoría aún no tenía el formato de disputa definido. Se especuló con un certamen dividido en dos grupos y con todos los elencos peleando por un lugar en la Liga Profesional, pero no fue aprobado.

Además, San Martín de Tucumán volvió a apelar la decisión del TAS luego de que fallará en su contra ante el reclamo de ascender directamente. Ahora, el "Santo" espera una respuesta para saber qué pasará con su futuro y el del torneo. Otro punto a analizar es el aumento de casos de Covid-19 en el resto de las provincias y el traslado de los planteles.

Posible vuelta

Desde la AFA manejan un borrador donde barajan la posibilidad de que la pelota vuelva a rodar a partir del 21 de noviembre, es decir, dentro de dos semanas. Para eso, la mesa de la división tendrá que trabajar duro y no dejar ningún detalle librado al azar en medio de una pandemia que no da respiro.

Por lo pronto, Brown de Adrogué continúa con sus partidos amistosos. Ya jugó seis de los cuales ganó dos, perdió tres e igualó uno.