Se suicidó en su cumpleaños y ahora su hermana ayuda a quienes transitan por lo mismo

Matías, vecino de José Mármol, se quitó la vida en 2015. Con los años, Ariana se recibió de licenciada en Acompañamiento Terapéutico y logró canalizar la ausencia trabajando en la concientización de este tema. "A Mati le dolía el mundo", admitió a De Brown.

"Es su cumpleaños, está recibiendo una bomba de amor por todos lados, cómo nada de eso alcanza cuando tenés el dolor tan grande adentro del cuerpo", reflexionó Ariana el día que su hermano Matías Villarreal decidió quitarse la vida cuando cumplía 23 años. Tras un duelo traumático y tiempos donde hablarlo aún era tabú, la joven oriunda de Adrogué logró transformar su dolor en un puente para ayudar a otras personas que transitan por lo mismo.

¿Qué pasó?

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio- que se conmemora este martes 10-, la browniana decidió seguir concientizando y visibilizando desde el lugar de los que “quedan” y deben convivir con la ausencia. Hablar de él le hace bien. Lo recuerda como “una persona maravillosa, buena gente, pero que le dolía el mundo”.

“Cuando mi mamá muere, Mati tenía 18 años. Su vínculo era muy simbiótico y luego este lo trasladó con su novia. Ellos tenían una relación bastante tormentosa. Al haber dependido tanto de mi mamá, se encontró sin cosas que le gustarán o que lo anclaran a la vida”, reconoció Ariana, hoy licenciada en Acompañamiento Terapéutico, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Fue así como el joven tuvo un primer intento de suicidio en febrero del 2015. Eso desembocó en que estuviera dos meses internado. Le habían diagnosticado Trastorno Límite de la Personalidad junto con depresión. “Luego, todo fue agravándose aún más, aunque nosotros no lo veíamos, incluso había comenzado a trabajar dos días antes que decidiera matarse”, indicó.

El suicidio

El 24 de septiembre del mismo año, Matías cumplía 23 años. Ariana lo saludó y llenó de palabras lindas. Su idea era pasarlo a buscar e ir juntos camino a sus trabajos en microcentro, pero se quedó dormida. “Él me respondió: 'gracias estoy cansado'”, recordó.

Y continuó: “Camino a la oficina, mandó un mensaje al grupo que teníamos y puso: 'gracias por ser mis hermanas, las amo'. Ahí me di cuenta que algo no estaba bien, fue una despedida”.

Cuando estaba llegando, la browniana escuchó como algunos transeúntes hablaban de un accidente en el subte. Este había ocurrido justo en la estación donde bajaba su hermano. “En esa desesperación de no saber que estaba pasando, me llaman del hospital Fernández y me dicen que vaya. Mati había muerto por suicidio”, expresó.

¿Cómo seguir?

En aquel momento, Ariana tenía 25 años y debió transitar un camino “perturbador”. “No entendía nada lo que estaba pasando, tampoco sabía qué hacer con todo lo que me sucedía a mí. Sumado a que tenía mucha culpa social, esto hizo que yo viviera un duelo muy traumático”, confió a este medio.

Muchos años después, logró canalizar su tristeza recibiéndose de Licenciada en Acompañamiento Terapéutico y creando la cuenta de Instagram “Un punto y coma”, sitio donde habla de suicidio y salud mental de forma respetuosa.

“Lo hice para poder hablarle a la gente que le pasa lo mismo que a mí. Es algo voluntario. Es más, yo trabajo en una compañía de seguros. Simplemente trato de ayudar a quienes me contactan. Me di cuenta que escribiendo sanaba, porque me hace bien contar de mi hermano”, aseguró.

Teniendo en cuenta que la tasa de suicidio es más alta que la de accidentes de tránsito, Ariana admite que lo más importante es “observar y escuchar”. “Las personas puntualmente no te van a decir 'me quiero morir ', pero te lo van a dejar ver entrelíneas. Eso seguro va a estar acompañado de un cambio de conducta”, analizó.

“Te pueden decir frases como 'estoy cansado ', 'no quiero ser una carga para ustedes', 'me quiero ir de viaje y no volver más '. Mi hermano puntualmente nos dijo que se iba a ir a la luna, que no le hiciéramos ningún regalo. Por eso siempre es bueno poder ayudarlos desde la empatía y validando lo que están pasando. Hay que ayudarlos a poder encarar un tratamiento. Para eso, se necesita una red de apoyo, escuchar y no juzgar”, concluyó.

En el Día para la Prevención del Suicidio

Realizarán una marcha este domingo, 15 de septiembre, a las 17 hs. Será frente al Congreso de la Nación. "Septiembre es el mes mundial para la prevención del suicidio. También es el mes en que mi hermano nació y murió. Te esperamos, sin banderas políticas, ni cortar calles, porque cada 2 hs muere una persona por suicidio en nuestro país”, admitió.