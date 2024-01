Se suicidó la expareja de Junior Benítez: ella lo había denunciado por violencia de género

El futbolista de Adrogué fue acusado en reiteradas ocasiones de hostigamiento y amenazas a la joven y su familia. La información.

Anabelia Ayala, expareja del futbolista Oscar Junior Benítez, fue encontrada sin vida en su casa de Almirante Brown. La joven había denunciado en reiteradas ocasiones por violencia de género al futbolista oriundo de Adrogué.

¿Qué pasó?

La prima de la ahora fallecida confirmó la triste noticia a través de las redes sociales y remarcó que la trágica decisión se debe a que “ya no aguantó más”. Asimismo, apuntó que se “desgató tanto mentalmente como físicamente” por el hostigamiento del exjugador de Boca y Lanús.

“Benítez la golpeada, la obligaba a irse con él. Ella no podía tener contacto con el exterior, ya que él le hacía videollamadas 24/7. No la dejaba ni siquiera salir a comer al comedor con sus padres”, aseguró. Y agregó: “Hoy le toca a mi familia despedirla. Ella no lastima a nadie. Él la psicopateó por 5 años y no aguantó. Que se haga justicia”.

Los antecedentes

Benítez fue acusado en reiteradas ocasiones de violencia contra su expareja y de no respetar una orden de restricción en su contra. Ambos convivieron en México entre 2018 y 2019, pero la relación finalizó a raíz de maltratos y agresiones.

El primer caso luego de la ruptura fue en 2021. El futbolista amenazó con un arma de fuego al padre de Anabelia; mientras prendió fuego pertenencias de la víctima. Fue condenado en 2022 por este hecho.

Sin embargo, poco después, el deportista recuperó la libertad con una prohibición de acercamiento a la casa. Desobedeció la orden en febrero del 2023, cuando volvió a agredir a su exsuegro. El oriundo de Adrogué lo increpó con un cuchillo y lo golpeó brutalmente, por lo que fue aprehendido de nuevo.

En este marco, efectivos policiales realizaron un allanamiento en el que secuestraron una pistola 9 milímetros, 3 cargadores y 39 municiones. Si bien el jugador estuvo en prisión domiciliaria, la familia de Anabelia confirmó que nunca la respetó y continuó acosándola.