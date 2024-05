¡Tremendo!: un brutal accidente dejó a Iodice afuera de la temporada

El triatleta de Longchamps estaba disputando una competencia y sufrió un duro golpe con la bicicleta. En total, le realizaron 24 puntos.

Emmanuel Iodice le dice adiós a la temporada de triatlón luego de un brutal accidente con su bicicleta cuando estaba compitiendo. El browniano había arrancado el año con cuatro triunfos en cinco presentaciones, pero a raíz del golpe no podrá volver a ver acción en lo que resta del calendario.

¿Qué le pasó?

Faltando 3km para terminar la la carrera, agarró un pozo con la bicicleta, sus manos se desprendieron del manillar y al caer impactó de lleno con la cara al suelo. Inmediatamente, recibió primeros auxilios en el lugar. Las consecuencias fueron graves: 21 puntos en la cara, de los cuales 14 fueron en el labio, un diente torcido y raspaduras en todo el cuerpo.

"Cuando me estaban atendiendo me relajé y pensé: 'Bueno, otra batalla más que superar. Que se venga lo que tenga que venir que, acá lo que sobran son huevos'. Por suerte no hay fractura", escribió el representante local en sus redes. Cabe recordar que en diciembre de 2022 se fracturó la tibia luego de que un auto lo encerrara en pleno entrenamiento.

Su temporada

En lo que va del año calendario de triatlón, Iodice disputó cinco carreras, de las cuales ganó cuatro y finalizó segundo en la restante. Se subió al primer lugar en los Iron Man de Cartagena, Punta del Este y San Juan. En tanto, también festejó en el Iron Camba de Santa Cruz de las Sierras y quedó en el podio en Panamá.