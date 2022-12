Son de Calzada y se subieron a lo más alto del culturismo nacional

Se colgaron las medallas de oro y plata. Toda la información.

En el último torneo del 2022, dos vecino de Rafael Calzada tuvieron excelentes actuaciones en el Campeonato Nacional de Culturismo y se metieron entre los mejores atletas del país en sus respectivas categorías. Se trata de Andrea Gómez y Daniel Salvidia.

El evento se llevó a cabo en el Hotel Marriot y contó con la presencia de más de 300 deportistas que se dieron cita en busca de las preseas que quedaron en manos de los representantes locales. La browniana se ganó la medalla de plata en la división Body Fitness Máster +45, luego de estar un año sin competir oficialmente.

En cuanto a su pareja, no se presentaba hace cinco temporadas. Sin embargo, demostró toda su experiencia y se consagró campeón en Culturismo hasta 70kg masculino. Ambos estuvieron bajo la preparación física de Cristian Gómez, uno de los instructores más reconocidos de la actividad.

"Este año apuntábamos a ir a un Sudamericano y no nos dio el presupuesto. Al atleta le cuesta mucho, son siete meses de preparación, dieta y entrenamientos. Agradezco a todos los que nos apoyaron. Tengo mucha satisfacción", sostuvo Andrea a www.deBrown.com.ar.

"El torneo me dejó un bienestar y me dio la sensación de volver a creer en la disciplina en nuestro país. Quiero prepararme bien para lo que viene porque esta participación me dieron muchas ganas de seguir", reconoció Salvidia a este medio.

Pensando en 2023

Si bien el calendario de este año ya no marca nuevos compromisos, a fines de enero ambos comenzarán la puesta a punto con el objetivo de estar presentes en la próxima edición del Míster Universo. La cita será en noviembre y se realizará por primera vez en Argentina.