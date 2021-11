Andrea, la primera browniana que se consagró en el Mundial de Culturismo

Compartir en:

martes 23 de noviembre del 2021

Es de Rafael Calzada y obtuvo el segundo puesto en la categoría Figure. Toda la información.

Andrea Gómez no deja de sorprender en cada una de las competencias que se presenta. En esta oportunidad, la vecina de Rafael Calzada vio acción en el Olympia Amateur de Culturismo y se quedó con una histórica medalla de plata, algo que nunca había logrado obtener una representante local.

El evento

Se realizó por primera vez en Argentina tras varias ediciones en Las Vegas. Esto hizo que muchos talentos latinoamericanos puedan codearse con figuras de Estados Unidos y varios puntos de Europa. Pero la que se llevó todos los flashes fue la browniana.

Sus grandes actuaciones a lo largo del certamen le permitieron adueñarse del subcampeonato y consagrarse como la segunda mejor de la categoría Figure a nivel mundial. Un reconocimiento al esfuerzo que la atleta realizó durante toda la pandemia para continuar en el alto nivel.

"Es algo increíble. Cuando vi contra quienes tenía que competir me achiqué, pero seguí por todos los que apoyaron en este tiempo, desde la familia hasta el Municipio y el trabajo. El nivel era impresionante. Cuando me enteré del resultado, me largué a llorar porque no lo podía creer", explicó Gómez en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Entrenar duro

Algunos de los ejercicios diarios que realiza son prensa 120 kg, sentadillas con 120 kg, hombro con 15 kg laterales, pecho con 30 kg por lado en plano, barra de 60 kg y varias repeticiones de espalda en forma dominada.

A lo largo de su carrera, cosechó varios títulos, entre ellos el de Campeona Argentina y Overall en 2018. También fue subcampeona 2019 y medalla de bronce en el Sudamericano 2019.