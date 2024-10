Su hija murió a los 13 años y abrió un comedor con su nombre: “En cada chico que viene busco algo de ella”

Se trata de Mirta, vecina de Glew. “El Nidito de Cecilia” está en pie hace más de 30 años. Comenzó asistiendo a 25 chicos y llegó a tener más de 2oo personas. Conocé su historia y las señales que le fueron marcando el camino.

Fuerte, resiliente y solidaria, así podría definirse a Mirta Benitez, una mujer que supo transformar el dolor por la muerte de su hija en amor. Desde hace décadas, la vecina de Glew está al frente de “El Nidito de Cecilia”, un comedor comunitario que lleva el nombre de su niña y al que asisten a cientos de personas de bajos recursos.

Su historia

Una mañana de 1988, la vida de la browniana cambiaría para siempre. Es que su hija de 13 años iba camino a la escuela cuando tuvo un grave accidente de tránsito que le costó la vida. Un panadero la chocó cuando iba rumbo a la escuela.

“El año anterior ella había tomado la confirmación y me dijo: 'má que bueno sería que cuando muera Dios me lleve el 22 de noviembre, porque es el Día de la Música, los ángeles me van a llevar al cielo con sus arpas'”, recordó Mirta, aún perpleja por aquel comentario, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Paradójicamente, un año después, la menor murió en el momento que predijo. Fue en el Día de Santa Cecilia, patrona de la Música. “Estuve dos años pasándola muy mal, hasta que conocí al padre Jorge de la Iglesia Santa Ana. Él me pregunto qué ganaba llorando y me confesó que mi hija le contó que quería ser maestra jardinera y tener un jardín”, expresó.

Creer que se puede

Así inició otra historia, donde la solidaridad y el amor por los otros serían los grandes protagonistas. La browniana fue elegida presidenta de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, lugar que era utilizado para hacer "timbas". “En mi primera reunión estaba rodeada de hombres, solo había dos mujeres. Ahí dijimos que íbamos a poner un comedor. Fue lo peor que podríamos haber dicho porque al otro día renunciaron todos, nadie quería eso”, aseguró.

Con ese escenario, debieron poner su mayor esfuerzo para materializar ese sueño que la mantendría viva y que llevaría el nombre de su hija. Inicialmente, asistían 25 chicos, luego ese número creció. “Fue una lucha muy fuerte. Recuerdo que en el 2001 no teníamos nada para darles de comer. Había 250 personas. Entonces, me acerco a la foto de mi hija y le digo 'mirá má, si vos no moves tus alitas y haces algo por tu comedor voy a tener que cerrar'”, contó.

Y agregó: “Después aparecieron unas personas del Parque de Las Naciones de Guernica y nos dijeron que no traían nada, pero que habían hecho un pedido a unas empresas. No estaban seguros si van a venir o no. Una mañana estábamos haciendo el mate cocido y llega una camionera. Era una donación”.

Mirta salió a recibirlo y le entregaron una boleta que decía “cinco bolsas de azúcar, tomates, galletitas, mermeladas”. Ella por dentro se preguntaba “para qué tanto movimiento por tan poco”. Sin embargo, la donación terminó siendo sorprendente mucho mayor a lo esperado. “Eran cinco bolsas de 50 kg cada una. Todo era una cantidad tremenda, no teníamos lugar para guardar las cosas. Ahí le digo a mi hija 'no muevas más las alitas porque no tenés más lugar'”, contó entre risas.

El Nidito hoy

Actualmente, concurren 87 niños menores de 10 años, también adolescentes y adultos. Abre sus puertas tres veces por semana. “Nunca habíamos tenido jubilados, ahora sí. Antes abríamos de lunes a viernes, pero ahora no llegamos”, explicó.

El comedor recibe el acompañamiento de la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes. “En cada chico que viene busco algo de Cecilia. Ese amor que no pude disfrutar con ella, lo hago con estos niños. La gente que viene me dice 'gracias', pero yo les digo que la agradecida siempre voy a ser yo”, concluyó.

¿Cómo ayudar?

Aquellos que deseen podrán acercar sus donaciones a la entidad, sita en Eva Perón 751, Glew o la ONG Compromiso Ciudadano ubicada en Amenedo 756, Burzaco. Están precisando alimentos, ropa y calzado. También los vecinos podrán contribuir económicamente a la cuenta: mirtanidito96.mp