Subsidio de la luz: ¿Cómo hacer para no superar los 400 KwH por mes?

En el país, el uso promedio es de alrededor de 370 KWh por bimestre. Toda la información.

A partir de la segmentación energética, se estableció un tope de consumo de 400 KwH en el caso de la electricidad. En este marco, el ENRE dispuso de una calculadora que permite conocer cuánto se gasta por electrodoméstico en el hogar.

Los detalles

El consumo promedio de energía en una casa varía de acuerdo a los metros cuadrados de la propiedad, el número de habitantes, la cantidad y tipos de artefactos en uso y la estación del año.

En la Argentina, el uso medio de una vivienda es alrededor de 370 KWh por bimestre. “En el caso de la luz, vamos a subsidiar en hasta 400 KWh, alcanzando el 80% de los usuarios, pero sólo el 50% del consumo total residencial”, aclaró el ministro de Economía, Sergio Massa.

¿Cómo saber si superé el tope?

En primer lugar, se debe consultar la potencia eléctrica de los electrodomésticos. Dicha cantidad se multiplica por la tarifa fijada por las empresas distribuidoras. Estas utilizan el kilowatt (kW) por hora para facturar: 1000 W equivalen a 1 kW.

Luego, se tendrá que realizar el cálculo general del consumo en la casa. Para esto, el ENRE y las firmas energéticas desarrollaron una calculadora que permitirá conocer su utilización promedio. ¿Cómo? Se debe seleccionar un artefacto, ingresar la cantidad que hay en el hogar y el número de horas de uso por día y por semana. Podes ingresar haciendo clic aquí.

Electrodomésticos

Computadora (sólo la CPU): su potencia es de 200W y su consumo por hora es también de 200Wh. Lo mismo sucede con la netbook.

su potencia es de 200W y su consumo por hora es también de 200Wh. Lo mismo sucede con la netbook. Aire acondicionado de 4500 frigorías F/C : su potencia es de 2800W y gasta 2153 Wh.

: su potencia es de 2800W y gasta 2153 Wh. Heladera con freezer : tiene una potencia de 200W y su consumo es de 90Wh.

: tiene una potencia de 200W y su consumo es de 90Wh. Lavarropas automático de 5 kg con calentamiento de agua: su potencia es de 2500W y su gasto por hora es de 875 Wh.

su potencia es de 2500W y su gasto por hora es de 875 Wh. Microondas : su potencia es de 800W y su consumo por hora es de 640Wh.

: su potencia es de 800W y su consumo por hora es de 640Wh. Horno eléctrico de 73 litros c/termostato, para empotrar: su potencia es de 2450W y su consumo por hora es de 1225Wh.

su potencia es de 2450W y su consumo por hora es de 1225Wh. Anafe vitrocerámica con una hornalla pequeña : su potencia es de 750 W y su consumo por hora es de 750 Wh.

: su potencia es de 750 W y su consumo por hora es de 750 Wh. Anafe vitrocerámica con una hornalla grande de 220 mm : su potencia es de 2350 W y su consumo por hora es también de 2350 Wh.

: su potencia es de 2350 W y su consumo por hora es también de 2350 Wh. Radiador eléctrico mediano y estufa alógena o de cuarzo: tienen una potencia de 1500 W y un consumo por hora que también es de 1500.

Algunos consejos útiles

En este escenario, el ENRE brindó una serie de recomendaciones para utilizar la energía de manera responsable. Entre ellas, se destacan: usar lámparas led, abrir la heladera el menor tiempo posible y, cuando no se use, asegurarse que la puerta de esta esté bien cerrada.

Otros consejos son apagar la computadora cuando no se utilice, poner el aire acondicionado a 24° C en verano y a 20° C en invierno y limpiar los filtros del equipo cada seis meses. En televisores y reproductores de DVD y audio, en tanto, evitar el temporizador, el encendido instantáneo y la posición de espera o stand by.

Asimismo, el ente resaltó que es importante también lavar ropa con el programa económico. En lo posible usando agua fría ya que la caliente consume un 80% más.