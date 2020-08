Tiene 20 años y fue convocada a la Selección Olímpica de ajedrez

Compartir en:

martes 4 de agosto del 2020

Se trata de Guadalupe Encina, oriunda de Burzaco. La competencia será de manera online por la pandemia. "No me lo esperaba. Es un orgullo representar a Argentina", expresó a De Brown.

Con apenas 20 años y una carrera llena de éxitos, Guadalupe Encina está a un puñado de días de cumplir uno de sus grandes sueños: debutar en una olimpiada de ajedrez vistiendo los colores de nuestro país.

La oriunda de Burzaco fue convocada por el Seleccionado Argentino que disputará el certamen internacional a partir del 14 de agosto. A diferencia de las otras ediciones, esta vez será de manera online a causa de la pandemia. En diálogo con www.deBrown.com.ar, resaltó la importancia de formar parte de la cita.

"No me lo esperaba. Este año había tomado la decisión de pausar mi carrera por un tiempo para dedicarme a la universidad. Pese a que por la situación mundial me mantuve jugando, era sólo de manera informal. La posibilidad de jugar un torneo de este tipo era lejana o casi imposible para mí", sostuvo.

El torneo

Las olimpiadas de ajedrez virtual se dividirán en grupos y los primeros tres conjuntos clasificarán a la etapa eliminatoria. Argentina decidió presentar un equipo Sub 23 con el objetivo de darle rodaje a los talentos más jóvenes. Las partidas durarán 15 minutos más otros cinco de incremento.

Por otra parte, el certamen no contará con las categorías "femeninas" y "absolutas" sino que se presentará un sólo equipo mixto por país. El "Albiceleste" estará conformado por 12 deportistas y capitaneado por el Gran Maestro Alan Pichot, ex campeón mundial.

"Será el torneo más importante de mi carrera. Es un orgullo representar al país. Espero estar en mis mejores condiciones a la hora de competir. Intentaré jugar partidas prolijas, sumar todos los puntos que me sean posibles, manejar responsablemente el tiempo y los nervios", anticipó Guadalupe a este medio.

Su carrera

Movió las primeras piezas a los 7 años junto a su papá. A los 8, su mamá la inscribió en el taller de ajedrez del colegio San José de Burzaco, a cargo del profesor Oscar Torres, quien terminó siendo su maestro por casi una década. Tras sumar experiencia en los intercolegiales, se hizo socia del Club JuegoCiencia.

En el 2009 fue parte del Campeonato Argentino y clasificó al Panamericano Juvenil que se jugó en Mar del Plata. Fue Campeona Argentina Femenina en 2012, 2017 y 2018 de las categorías Sub 12 y Sub 18. Ya en 2014 ganó los Torneos Bonaerenses y fue parte del equipo de la Provincia en los Juegos Evita.

Por último, en el 2017, compitió en el Mundial de ajedrez en Uruguay y en 2018 se quedó con la medalla de oro en los Panamericano Sub 18 Femenina.