Tras 43 años de trabajo, se jubiló una querida bibliotecaria de Burzaco

Se trata de Beatriz Farías. Se desempeñó en la Escuela N°19 desde 1979. “Ahora puedo decir: 'tarea cumplida"”, aseguró a De Brown.

La Escuela N°19 "José Hernández” de Burzaco despidió a una persona muy querida de su plantel. Se trata de la bibliotecaria, Beatriz Farias, quien también es maestra. Se jubiló luego de 43 años de trabajo ininterrumpidos en la institución.

Una historia que traspasa décadas

El establecimiento se ubica en Chiripá 623, a pocas cuadras de la casa de la docente de 65 años. Su trayectoria en el lugar comenzó en 1979. Fue cuando tomó su primer cargo y se puso al frente de cuarto grado. Sin embargo, con los años decidió dar un paso más. Estudió la carrera de bibliotecología y en 1998 ya estaba dirigiendo dicho sector de la institución.

“En ese momento, la escuela estaba con una reforma de ampliación muy grande. Entonces, mi nuevo espacio de trabajo era una casilla premoldeada que había en el patio. Luego nos mudamos al primer piso”, admitió Beatriz, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

En esa nueva etapa, la docente debió encargarse del armado integral de la biblioteca. Es decir, la reacondicionó y además gestionó el material que faltaba. Lo hizo contactándose personalmente con fundaciones, instituciones y entidades.

Con el paso de los meses, la browniana además le dio su propia impronta al espacio. Armó un taller de juegos y habilitó un horario a contraturno para que los estudiantes se acerquen a investigar y completar sus tareas. Es que se trataba de una época en que Internet no era masivo y resultaba inaccesible contar con el servicio en el hogar.

Amor y vocación

Desde muy chica, Beatriz sintió curiosidad por las bibliotecas. Las visitaba con frecuencia por placer y también como herramienta de estudio. “Cuando iba observaba su funcionamiento y de a poco comencé a relacionarme con estos espacios. Además siempre me gustó leer, buscar y conocer”, admitió.

Ya siendo maestra, analizó la manera de acercar los libros a sus alumnos. “El trabajo es sorprendente, no sólo es acomodar y prestar material. Es abrazar a los niños con la magia de la literatura cuentos, poesías, leyendas. Es llevarlos al placer de leer y búsqueda continua de emociones. Es motivarlos a qué escriban sus propias vivencias”, expresó a este medio.

Y agregó: “Ahora puedo decir tarea cumplida. Ser docente es un servicio, una vocación incondicional. Más allá que ahora me saqué el guardapolvo, lo voy a seguir llevando siempre conmigo”.

Último día

Bety -como la llaman todos- se despidió de su comunidad educativa en mayo pasado. Fue con una gran ceremonia que reunió a sus familiares, alumnos, compañeros de trabajo y autoridades.

“Fue muy emotivo, estuvo tan organizado y lleno de detalles. Todos me expresaban que me iban a extrañar. Los chicos me decían 'qué vamos a hacer sin vos'. Yo sentía un poco de tristeza, pero alentaba que todo tenía que seguir su ciclo. Fueron 43 años de trabajo. La escuela fue mi segundo hogar”, aseguró.