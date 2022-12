Un colectivero de Brown se disfraza de Papá Noel y reparte golosinas en el 318

Se trata de David Ayala, quien lo hace desde hace 6 años. "Lo hice por los chicos, pero también vi la alegría de las personas más grandes", aseguró a De Brown. Conocé el recorrido que hará hoy.

Expresiones de asombro y alegría invadirán los rostros de los menores que se encontrarán a Papá Noel al frente del colectivo. Se debe a que este sábado, 24 de diciembre, estará como conductor y repartirá golosinas en la línea 318.

¿De qué se trata?

Detrás de la iniciativa está David Ayala, chófer de dicha formación. El vecino de Ministro Rivadavia comenzó con esta propuesta hace seis años y ya se volvió una tradición anual en la empresa.

“Se me ocurrió un 24 que trabajaba y decidí disfrazarme de Papá Noel. Lo hice por los chicos, pero también vi la alegría de las personas más grandes. Eso no tiene precio y me hace sentir bien”, expresó el conductor a www.deBrown.com.ar.

David contó que juntó dinero con sus compañeros y compraron golosinas, las cuales colocará en diferentes bolsitas para repartir durante el recorrido a los más pequeños. “Quería regalar juguetes, pero no llegamos. Ya otra vez será. Estaría muy lindo poder hacerlo”, enfatizó.

El cronograma

El chófer de la línea 318 se calzará el traje rojo y la barba blanca para realizar durante toda la jornada la travesía vestido de Papá Noel. A lo largo del viaje, chicos y grandes podrán aprovecharse para sacarse fotos con él.

Según contó, prevé salir a las 13.20 hs de la estación de Temperley para Monte Grande. Luego retornar para partir desde el mismo punto y hacer el recorrido de las 18 hs por Adrogué y después volver por el trayecto de Burzaco.