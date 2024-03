Un deportista de Brown hizo historia en el atletismo argentino: superó los 16 metros en salto triple

Se trata de Nazareno Melgarejo, quien representa al distrito hace tres años. Solo cuatro atletas habían logrado esa marca antes. Conocelo.

En el marco de una nueva edición del torneo "Rubén Coderch" que se realizó en el Cenard, Nazareno Melgarejo tuvo su jornada soñada y se metió entre los mejores deportistas del atletismo argentino. Es que el browniano logró sobrepasar la marca de 16 metros en salto triple.

Como consecuencia de su gran desempeño, se quedó con la medalla de primer puesto y se sumó al selecto grupo de saltarines que rompieron la barrera. Antes, apenas cuatro colegas suyos habían podido superarla a lo largo de toda la historia. Él lo hizo con 16.03 metros y apenas 21 años.

"Me pone muy contento saber que soy el quinto de Argentina en hacerlo. Ya veníamos preparando estos resultados junto a mi entrenador Ricardo Tartalo. Solo faltaba meterlo en la competencia. Antes de saltar, me sentía cómodo e iba con mucha confianza", explicó en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Su historia

Todo comenzó a los 10 años cuando se encontraba en edad escolar y se inscribió en un campo de deportes de El Jagüel. De ahí en más, su pasión por la disciplina fue creciendo hasta alcanzar momentos impensados. Actualmente, es considerado uno de los atletas con más futuro del país.

Si bien no es oriundo de Almirante Brown, Melgarejo se siente parte del distrito y lo representa en cada uno de los torneos hace ya tres temporadas. "Me extendieron la mano cuando lo necesitaba y estoy agradecido por todo el apoyo que me da. Compito para el Municipio y no me voy a cambiar", sostuvo.

Sus objetivos

Pese a estar transitando un presente extraordinario con un nivel que va en alza, tiene claro que debe respetar los tiempos para poder llegar a lo más alto. Como primera meta se planteó clasificar a todas las competencias internacionales importantes para luego dar el gran salto.

"Quiero ser parte del Seleccionado Argentino y ser atleta élite. Todos sueñan con los Juegos Olímpicos, yo trato de soñar despierto y superarme diariamente para llegar a los objetivos. Si algún día llega, me pondré feliz", expresó el Campeón Nacional de mayores 2023.