Un ex Pucará le puso punto final a su carrera profesional 

Se trata de Juan Cappiello, quien también vistió los colores de Argentina XV y Pumas 7s. Su carrera.

Después de un par de temporadas en el rugby de los Estados Unidos, Juan Cappiello decidió ponerle punto final a su carrera y alejarse de manera oficial de la ovalada. El oriundo de Burzaco surgió de las inferiores de Pucará y llegó a defender los colores nacionales en varias ocasiones.

"Juanchi" es uno de los jugadores más talentosos que entregó el semillero del "Rojo" en los últimos años y formó parte del plantel que llegó a disputar la semifinal del TOP 12 en 2019. Confirmó su alejamiento de las canchas a través de las redes sociales, donde repasó cada momento importante de su carrera.

"Es una sensación rara, pero me siento un afortunado de haber podido disfrutar tantos años de este deporte que tanto amo y tanto me dio como persona. Gracias a Puca, el club que me dio todo", publicó en sus cuentas oficiales.

Su carrera

Tuvo dos pasos por el "Tifón" hasta 2018 y la temporada 19/20. En el medio, emigró a Italia para vestir la camiseta de Carcasona. Luego, en 2020, volvió a Europa para sumarse al Mont Marsan de Francia. Su último equipo fue el New Orleans Gold de los Estados Unidos. También tuvo un paso por Argentina XV y Pumas 7s.