Un seguridad de los shows de Luciano Pereyra se emocionó al escucharlo y se hizo viral

Se trata de Cristian Coronel, vecino de José Mármol. El cantante frenó el show para dedicarle unas palabras. “Cuando escuché mi nombre, me di vuelta y no lo podía creer”, admitió a De Brown. Mirá el video.

Uno de los grandes sueños de Cristian Coronel se hizo realidad. El vecino de José Mármol fue uno de los responsables de la seguridad durante la seguidilla de shows que Luciano Pereyra brindó en el Arena de Buenos Aires. Allí, un video suyo se hizo viral y hasta llegó a manos del talentoso interprete.

¿Cómo fue?

El browniano de 30 años es peluquero, pero un amigo le avisó que iban emplear gente en el estadio para los conciertos que iban a desarrollarse este mes. Sabiendo que uno de los shows era el de su ídolo, no dudó en presentarse. Fue así como quedó seleccionado para integrar el staff que supervisaría que todo se desarrolle con normalidad.

“En el primer show, una fan me filmó. Mientras yo trabajaba, cantaba y lloraba porque su melodía me emociona. Estaba de espalda y no me podía dar vuelta para verlo. Esa chica luego etiquetó a Luciano y él lo subió a su página. Al ser tan famoso, ese video lo vio todo el mundo, incluso un amigo mío, que fue quien me aviso. Me mandó el Tik Tok y no lo podía creer”, admitió Cristian a www.deBrown.com.ar.

Pero, todo no quedó ahí, hubo mucho más. Es que, durante la segunda noche, el artista frenó su repertorio y le dedicó unas palabras al vecino de Mármol. “En un momento dijo 'lo encontramos a Cristian'. Había 11.500 personas, todavía no entiendo cómo me reconoció. En la publicación vi que él justo miró para arriba, yo estaba en platea uno. Se ve que hizo zoom con los ojos y ahí estaba yo”, recordó aún sorprendido.

Cristian aún no puede creer la repercusión del video y todo lo que se provocó después. Admite que desde ese momento “cada vez que se levanta lo hace con una sonrisa”. “Se me viene a la cabeza cuando frenó el show. Yo no podía entender por qué lo hacía. Cuando escuché mi nombre, me di vuelta y realmente era un sueño. Fue todo una locura. Canté con él su canción”, admitió.



Sobre el browniano

De profesión peluquero, es conocido en su rubro como “Criss Brown”. También canta desde muy chico y es fanático de Luciano Pereyra desde sus inicios. “Lo sigo desde que arrancó con folclore. Mi viejo es muy romántico y escucha todas esas canciones. Me crié escuchándolo. Hasta que lo hice parte de mí”, aseguró a este medio.

Y agregó: “Mi sueño es entrar en el mundo de la música. Trabajar en este lugar era una forma también de nutrirme porque arranque a hacerlo cinco shows antes que tocará mi ídolo. Igualmente, yo sabía de ante mano que iba a estar él, era el momento más esperado. Sabía que no iba a poder verlo, pero si escucharlo y eso era lo más”