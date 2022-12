Un vecino de Calzada pintó un cuadro de Messi en medio de los festejos del Obelisco

Se trata de Jonathan Giménez, quien realizó la misma cábala durante varios encuentros. "Quería compartir mi arte con las demás personas", afirmó a De Brown. Conocé su historia.

En medio del fervor, los cantos y la celebración de los hinchas en el Obelisco por la obtención del título, Jonathan Giménez encontró la inspiración para pintar una nueva obra. El vecino de Rafael Calzada se nutrió de las "vibras positivas" para darle vida a un cuadro estilo realista de Lionel Messi.

¿Cómo surgió la idea?

“Todo empezó en la Copa América. Cuando ganamos no pude ir a los festejos y me quedé con ganas. Entonces, armé un boceto esa misma noche y al otro día fui al Obelisco a terminar el cuadro ahí con la gente que seguía disfrutando”, contó Jonathan a www.deBrown.com.ar.

Se trata de una obra de Messi besando el trofeo continental. En un primer momento, la realizó en blanco y negro, pero una vez consumado el pase a la final de Qatar 2022, volvió a retocarla. Se acercó al monumento ubicado en avenida Corrientes y le dio color ante la mirada de miles de hinchas.

El oriundo de Rafael Calzada, de 27 años, admitió que se “transformó en una cábala” el acercarse a plasmar su arte en el lienzo entre la celebración de la gente. “La final del Mundial la miré cerca del Obelisco y de ahí me fui a pintar a Messi haciendo el Topo Gigio”, remarcó.

“La idea es buscar inspiración en un lugar diferente. Salir un poco de mi espacio de trabajo. Quería compartir mi arte con las demás personas. También conseguir eso que hay en un ambiente como ese, que está la energía de los otros”, aseguró Jonathan.

Su comienzo

Desde que tiene uso de razón, el browniano estuvo ligado al dibujo. Al principio realizaba obras en lápiz y lapicera. Sin embargo, a raíz de su notable talento, su entorno lo incentivó a tomar la paleta de colores y el pincel.

“Es mi cable a tierra. Lo hago desde que tengo memoria, es una expresión mía. Cuando fui creciendo, dejé de lado lo volado y abstracto. Me metí más en el realismo. Fue todo muy autodidacta. Trato de leer, ver videos y aprender de otros artistas”, explicó.

La colección

Su barbería en Rafael Calzada se transformó en su museo personal. Se debe a que no suele vender sus obras y atesora la mayoría en las paredes del local. De esta manera, los clientes pueden apreciarlas en todo momento.

“En el Obelisco se acercaron a querer comprarme el cuadro, pero me cuesta largarlos. Mi deseo es poder dárselo a Messi. Me gustaría que lo tenga él. Varias personas me dijeron que tenían conocidos en la Selección y están tratando de hacerlo llegar a los jugadores”, cerró a este medio.